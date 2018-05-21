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美中貿易戰休兵 兩大強權各有盤算

發稿時間：2018/05/21 19:34

最新更新：2018/05/21 19:51

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（中央社記者吳家豪台北21日電）美中貿易談判後雙方達成共識不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。美中原本劍拔弩張的態勢暫時和緩下來，但看在分析師眼裡，美國仍設法延緩中國崛起速度，中國也勢必會全力追趕。

包含中新社、法新社等國際媒體20日報導，美中貿易談判後發表的聯合聲明中，已針對如何透過有效措施縮小美中貨品的貿易逆差達成共識。中國表示，為滿足中國民眾日益增長的消費需求和高質量經濟發展需要，將大幅增加對美貨品和服務項目的採購。

這個局勢符合以往美國發動貿易戰的訴求。過去美國5次祭出301條款，最後都走向和談，根據歷史經驗法則，美中貿易戰停火並不讓人意外。

從國土、人口、經濟實力等角度來看，美國和中國在世界舞台上已名列前茅，以往中國經濟實力落後美國較多，美國沒有太多動作，直到近年中國經濟實力越來越強大，美國才不得不關注這個潛在的勁敵，而貿易戰只是其中一環。

資深股市分析師林成蔭今天接受中央社記者採訪表示，這次美中貿易談判後，中國做的事情包括增加採購美國貨品等，是呼應中國國家主席習近平先前在博鰲論壇上提到的方向，但施行細則卻沒有詳細說明，對於智慧財產權的保護也僅輕描淡寫，因此中興通訊遭美國制裁案會是後續觀察的重點之一。

林成蔭認為，美中貿易戰目的都是「以戰逼和」，現在是往和談方向走；美國要維持在全世界的領導地位，除了繼續觀察中國怎麼做，也希望把中國帶到目前全球經濟秩序之中，延緩中國崛起的速度，但中國勢必也會全力追趕。

這次美中貿易談判後宣布停火，有市場人士認為中國讓步較多，美國總統川普陣營似乎是獲勝一方。林成蔭分析，川普面臨美國期中選舉的壓力，中國選擇先把面子做給川普，後面再談具體措施，對中國而言未必輸了裡子。

林成蔭認為，雖然美中貿易關係短期和緩，但雙方爭端仍可能延續。對投資人而言，國際經濟情勢利空出盡，股市自然會反彈，然而要往上創新高，還需要全球總體經濟表現及企業獲利成長來帶動。

台股今天開高走高，指數終場大漲135.36點，突破10900點關卡，蓄勢挑戰11000點大關，電子類股指數漲1.85%，為盤面焦點。外資及陸資今天買超30.87億元，投信賣超3.74億元，自營商買超5.71億元；三大法人合計買超32.84億元。

華冠投顧分析師鍾騏遠表示，美中貿易關係和緩，讓台股在月線扣抵本週進入低檔區開始就出現百點的長紅，表示後續多方心態「更為堅定」。

鍾騏遠說，由於「五窮六絕」的理論目前仍在市場遊走，投資人多數仍在觀察盤勢變化，如果今年美國聯邦準備理事會（Fed）升息次數來到4次，預期升息之前將會出現原物料行情。（編輯：楊凱翔）1070521

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