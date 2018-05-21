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迎地方創生元年 國發會年底提戰略

發稿時間：2018/05/21 20:45

最新更新：2018/05/21 20:45

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）行政院今天召開地方創生會報首場會議，將2019年訂為「地方創生元年」，為了落實政策，國發會年底前提出地方創生國家戰略報行政院，並依策略逐步推動。

台灣面臨總人口減少、高齡少子化、人口過度集中大都市，以及鄉村發展失衡等問題，為了找出解方，行政院成立「地方創生會報」，由中央部會、地方政府以及關心地方創生的民間產業負責人與學者專家組成，並由國發會負責統籌及協調整合部會地方創生相關資源。

行政院今天召開地方創生會報首場會議，國發會今晚也發布新聞稿說明五點會議結論，一是為了解決台灣的人口問題，地方創生和新經濟移民法相同，都是當前必須且急迫的重要政策。

第二、地方創生的目的在於協助地方發揮特色，吸引產業進駐及人口回流，因此不能只局限於社區營造、農村再生的格局，而是要有經濟產業發展的思維。

第三、地方創生成功的關鍵在於產官學研全面參與，先了解社區的需求，然後再由下而上擬定策略，因此地方創生會報將作為公私資源協調整合及中央與地方協調平台，與會人士可隨時提供建言，協助地方發揮特色。

第四、國發會作為地方創生會報的幕僚，將召集各部會，盤點、統籌整合人力資源，讓資源分配合理化、效益極大化。

最後，國發會將於今年底前提出地方創生國家戰略報行政院，並研擬行動方案逐步推動，希望能夠緩和總人口減少及高齡少子化趨勢，中長期則促進島內移民及都市減壓，達成「均衡台灣」的目標。

地方創生會報除了中央與地方政府參與，也找來關注此議題的產學界人士，信義房屋董事長周俊吉、全球品牌管理協會理事長陳春山、台積電慈善基金會董事長張淑芬、台灣金融控股公司暨台灣銀行副總經理許志文、中華民國工業設計協會秘書長郭介誠等均在其中。（編輯：林沂鋒）1070521

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