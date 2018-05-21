金山外海架工作平台 台電：地質鑽探用

（中央社記者廖禹揚台北21日電）金山跳石外海日前出現一座工作平台，用途引發討論，台電今天發布新聞稿表示，此工作平台是為進行海域地質鑽探架設，調查作業自5月中旬開始進行，預計在9月底移除平台。



台電公司今天發布新聞稿說明，這座工作平台是用於台電在新北市萬里、金山沿岸進行的海域地質鑽探作業，並已依海域鑽探法定程序，向行政院海巡署海岸北部地區巡防局、新北市政府漁業及漁港事業管理處等單位提出申請獲准施工，也已知會金山及萬里區漁會，自5月中旬起進行調查作業。



台電表示，先前已做過山腳斷層海陸域斷層調查，總長度為81公里，此結果已經過中央地質調查所及行政院原子能委員會審查確認，這次調查是應原能會要求，進一步針對核電廠周遭海域做進一步調查，於新北市萬里、金山沿岸進行海域地質鑽探作業。



台電指出，此工作平台距岸邊約250至1000公尺，不影響周邊海上船隻進出及漁民作業，且平台已設有夜間海上警戒號誌、燈光等安全設施，可加強夜間的警示，維護海上交通安全。



台電預估於9月底完成地質鑽探作業後，即可移除平台。



目前核一、核二廠耐震評估基準皆根據先前的山腳斷層海陸域斷層調查結果，並依保守假設完成耐震提升，核一廠耐震基準由0.3g提高至0.51g、核二廠由0.4g提高至0.67g。（編輯：楊凱翔）1070521