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新南向來台旅客成長 旅行收支逆差收斂

發稿時間：2018/05/21 22:21

最新更新：2018/05/21 22:21

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（中央社記者邱柏勝台北21日電）政府力推新南向有成。央行表示，第一季旅行收支逆差收斂，主因來台旅客人次成長，旅行收入成長快。其中菲律賓年增73%、越南39%、泰國11.6%，新南向國家觀光客貢獻匪淺。

央行今天公布第一季國際收支，經常帳順差200.8億美元，年增19億美元或10.4%，其中商品貿易順差為173.5億美元，年增6.6億美元；服務收支逆差15億美元，年減4.8億美元。

央行經研處副處長蔡炯明表示，商品貿易順差增加，與全球景氣升溫、新興科技應用帶動電子零組件需求增加，進而導致出口成長；服務收支逆差縮小，則是因為旅行收入增幅，大於旅行支出增幅。

根據央行統計，去年第一季旅行收入29.4億美元、旅行支出42.6億美元；今年第一季旅行收入33.95億美元、旅行支出約45.18億美元。旅行收入增幅近5億美元，高於旅行支出增幅的近3億美元，顯見外籍旅客來台觀光並消費的成長，高於國人出國消費成長。

進一步觀察來台觀光客的國籍分布，以新南向國家成長最迅速，其中菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡的來台觀光人次年增率，分別為73%、39%、11.6%、8.4%、4.7%、0.9%。至於中國及港澳旅客人次，亦分別成長6.2%與7.2%。

央行官員分析，新南向國家來台觀光人次成長亮眼，可能與我國去年大幅度放寬新南向國家旅客來台簽證措施有關；但從觀光局發布的2016年數據來看（2017年數據尚未出爐），每人平均每日消費金額，仍是以日本、新加坡旅客消費力最強。不過，加計停留天數後的「每次消費金額」，則以留台時間相對長的中國、新加坡與歐美旅客較高。

另外，金融帳淨資產增加（淨流出）為164.2億美元，金額雖有減少，但仍連31季淨流出，續創史上最長，累計金額達3677.8億美元（約台幣10.71兆元），主因對外投資增加所致。央行準備資產則增加47.6億美元。（編輯：鄭雪文）1070521

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