上班族近2成兼差 月增外快7600元

（中央社記者邱柏勝台北22日電）薪資長期停滯，不少上班族透過兼差增加收入。1111人力銀行調查，近2成受訪上班族最近半年內有兼差，平均每週兼差工時為10.21小時，每月可多出新台幣7600元兼職收入。



1111人力銀行今天公布「上班族兼差暨飛特族現況調查」，所謂飛特族（Freeter），指的是工時彈性且生活自由的工作者。調查顯示，近2成受訪上班族最近半年內有從事兼差，主因是為增加收入（80.95%）、正職薪水太低（61.90%）、工時彈性／自由（19.05%）、熟悉該領域（16.67%）及為轉職做準備（14.29%）。從事兼差工作以「餐飲業外場」、「餐飲業內場」及「家教／補習班」居多。



調查也發現，受訪者的平均正職月薪為3萬8365元，平均每週兼差工時為10.21小時，每月可多出7600元外快。整體而言，每月總收入可達4萬5965元。



1111人力銀行副總經理何啟聖指出，日前行政院公布第一季實質總薪資近6萬元，引發全民熱議，不少人皆認為此數據與人民感受差異甚大，然而就業市場薪資長期低迷不振，迫使上班族不得不另闢財源，向本業以外的領域發展。



何啟聖分析，上班族在選擇兼差工作時，多半會衡量從業門檻、排班彈性、交通車距、體力負荷等多重因素，而坊間經常可見速食店、餐廳、小吃攤等釋出計時人力需求，基本時薪140元起跳到打烊班180元不等，成為上班族搶賺外快的優先選擇。



調查也發現，將近一成的受訪者從事「非典型工作」 (包括派遣、臨時工、接案)，其中有4成5是階段性從事，另有3成5是自願從事，還有2成則是被迫成為飛特族。平均每週工時20.05小時，從週工時推估至月工時約80.2小時，以月收入1萬4225元換算，時薪可達177元，仍較目前法定基本時薪140元，高出2成6。



何啟聖表示，雖然台灣法定工時限縮至單週40小時，但與全球近40個主要國家相較，排名仍高居第6，遑論業界普遍存在「責任制」的職場潛規則，隱藏更多無法被計算的工時黑數。



總體而言，非典型工作多半具有排班彈性、型態多元、地點不拘、薪酬現領等特質，致使部分飛特族基於個人因素或階段性考量而自願投入。



然而何啟聖提醒，從事非典型工作，不脫以時間換取薪酬的概念，雖然短期內可以多元體驗職場，累積不同的工作經驗，而且收入可能超越正職上班族水準，但值得留意的是，非典型工作多半仍以高勞力、低技術的短期工作居多，且不若企業編制內員工可享受公司福利，若長期以此為業，可能無法累積專業長才及職場資歷，對於個人職涯並非加分，建議嚮往飛特族的求職者，應該謹慎評估長遠職涯方向，才不致白白蹉跎職場衝刺時光。



為了解上班族兼差及打工現況，1111人力銀行設計「上班族兼差暨飛特族現況調查」，調查期間自5月14日至5月21日，進行網路問卷調查，有效樣本數1935份，信心水準95%，正負誤差值為2.23個百分點。(編輯：陳永昌)1070522