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被動元件電容商機現 台廠盤中走勢強勁

發稿時間：2018/05/22 10:20

最新更新：2018/05/22 10:20

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）電容材料缺貨、產品交期延長，市場預期非日系電容廠商機現，相關族群盤中走堅，代理商日電貿盤中創歷史高價，凱美和鈺邦走勢強勁。

被動元件代理商日電貿早盤走強，最高來到97.6元，大漲8.9%，續創歷史新高價，隨後漲幅收斂，來到95元，漲6%。凱美早盤走堅最高來到65.1元，漲6.3%。鈺邦早盤最高來到69.6元，大漲8.7%，平今年3月上旬高點，隨後來到67.9元，漲6%。

觀察被動元件電容產品市況，產業人士指出，電解電容產品上游鋁箔材料受到中國限排措施影響、產出減少，鋁箔持續缺貨，化成鋁材料有缺口，其中固態電容和鋁質電解電容產品，交期都有6個月左右。

產業人士指出，日本電容大廠已經開始向中國廠商調動鋁箔材料，日系大廠本身也透過資本支出擴充鋁箔材料。

電容器產品交期拉長，非日系電容器廠商的訂單需求也相對看漲，提供非日系電容器廠商更多商機。

從價格來看，業者預期，電容市場應用缺口未減。第2季電容品價格漲幅可能到10%。

從產業來看，在鋁質電容產品，國際主要大廠包括佳美工（Nippon Chemi-Con）、尼吉康（Nichicon）、Rubycon、Panasonic、Sam Young、Man Yue及Samwha等大廠。法人指出，其中日系大廠占全球鋁電解電容器市占率超過60%。（編輯：林興盟）1070522

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