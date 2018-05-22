台南首座科技用再生水廠 營建署：產業新機會

（中央社記者潘姿羽台北22日電）內政部營建署今天舉辦台南永康放流水回收再利用計畫的標前說明會，此案為國內首座供應高科技產業使用的再生水廠案，營建署署長吳欣修表示，將帶給高耗水產業新的機會。



內政部營建署與台南市政府、科技部南部科學工業園區管理局今天共同舉辦「台南市永康水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」統包工程標前說明會，希望能夠順利推動此案，讓水資源能夠循環永續利用。



吳欣修致詞時表示，南部水情往往不是暴雨、就是嚴重乾旱，水資源回收利用若能順利推動，未來應用在工業，尤其是科學園區，將給高耗水的產業帶來新機會。



台南市水利局局長彭紹博則表示，台灣2015年遇到嚴重旱災，台南也進入第二階段限水，而台南身為高科技重鎮，受限水衝擊最大的就是產業；未來若再生水回收再利用的模式推動順利，每一滴水可以循環再利用，再怎麼缺水，都不至於限水。



彭紹博說明，因為限水階段仍要保障民生用水，當民生用水變成民生污水，處理後再來給產業使用，就不會有階段限水、減供的問題。



台南永康放流水回收再利用計畫採用統包工程DBO（設計－興建－營運）方式興辦，近期將辦理正式公告招標，預計2020年7月開始供水，總工程經費約新台幣28.5億元；未來完工後，將供應南科台南園區區內高科技產業每日1.55萬噸的再生水量，約占園區每日用水量近十分之一，可有效調節枯旱期的水資源調度壓力。(編輯：陳永昌)1070522