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華新科攻漲停創高價 今年業績衝高可期

發稿時間：2018/05/22 11:43

最新更新：2018/05/22 11:43

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）被動元件大廠華新科盤中股價一度攻上漲停新台幣340元，超過2000年4月328元紀錄，創歷史新高價。法人預估，華新科今年業績可望逐月逐季創高，今年業績衝新高可期。

展望今年營運商機，華新科表示，今年鎖定日系客戶、車用電子相關、與日本釜屋電機業務行銷平台；高容、薄膜及低阻值新產品、以及射頻元件等機會。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市場，華新科日前指出，日系電容供應商選擇性將產能轉移至車用電子與高容MLCC，巿場供貨緊張。全球MLCC積層電容市場需求量成長態勢，可體現為公司MLCC的成長動能。

其中在車用電子部分，公司指出，主要受先進駕駛輔助系統（ADAS）影響，車用電子方面MLCC年需求量可望超過30%成長。

華新科第1季合併毛利率35.78%，法人指出創單季新高，首次突破35%大關，預期第2季毛利率挑戰40%，續衝單季新高。預估今年業績有機會逐月逐季成長創高，今年業績挑戰新高可期。

華新科自結4月合併營收新台幣31.29億元，月增19%，較去年同期大增87.4%，創歷史單月新高。累計今年前4月自結合併營收98.4億元，較去年同期62.89億元大增56.4%，創同期新高。（編輯：郭萍英）1070522

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