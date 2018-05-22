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保發中心董座示警 保險業華麗外表暗藏隱憂

發稿時間：2018/05/22 13:01

最新更新：2018/05/22 13:01

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（中央社記者蔡怡杼台北22日電）國人愛買保險，一年的保費收入達新台幣3.57兆元，保險滲透度、保險密度高居全球前段班，但保發中心董事長桂先農表示，這些數字講起來很好聽，其實台灣保險業正面臨挑戰。

桂先農表示，台灣保險業去年保費收入3.57兆元，年增9.1%，且保險滲透度排名全球第二，保險密度排名亞洲第二，講起來很好聽，其實，產、壽險業正面臨不同挑戰。

根據保發中心統計，106年保險業保費收入約3兆5769億元，年增率為9.1%，其中，壽險業保費收入為3兆4202億元，較105年成長9.2%。

另外，台灣保險滲透度已連續多年拿下世界第一，根據保發中心統計，台灣保險滲透度105年為19.99%，排名全球第二，僅次於開曼群島，所謂保險滲透度是指保費收入對國內生產毛額（GDP）的比率。至於台灣每人平均保費支出為4321美元，保險密度世界排名第九，亞洲排名第二，僅次於香港。 所謂保險密度為每人平均保費支出。

桂先農指出，在低利率、經濟低成長的時代，民眾都喜歡找高收益商品，目前一年期定存利率約1%多，但保單利率會比較高，且保險幾乎免稅、不用繳二代健保，因此，民眾偏好投資型商品。

根據保發中心統計，壽險業銷售前三大的商品為利變型壽險占比49.30%、投資型年金的17.40%以及投資型壽險的14.30%，顯示國人偏好投資型商品；產險方面則以汽車保險占比54.85%最高，其次為火災保險的16.14%以及傷害險的10.51%。

為引導保險公司推出保障型商品，金管會透過兩項措施，一是調高保障型商品的預定利率，當保單的預定利率愈高，保費就相對愈低，以鼓勵消費者購買保障型商品；其次，要求保險公司投資型保單承諾給客戶的預定利率，要與公司投資的宣告利率匹配，且相關事項要在董事會中報告，以誘導保險以保障型商品為主。

桂先農表示，台灣市場不大、本身市場規模有限，如今壽險市場已飽和。壽險業要解決飽和的問題，可能的方法有海外擴張；配合高齡化、少子化趨勢，發展高齡化保單，如長照險、年金險、醫療險等，以及發展弱體保險。

桂先農指出，日本壽險市場也面臨飽和的挑戰，因此，日本鼓勵壽險業者到海外併購，如今日本壽險業者已插旗美國、歐洲、亞洲等地，另外，歐美保險集團也紛紛進軍亞洲，反觀，台灣產、壽險目前海外據點約30個，銀行則有481個、證券約300個，台灣保險業涉足海外相對較慢，建議應推動保險業國際擴張，搶占海外市場。

除壽險面臨市場飽和問題外，桂先農也指出，產險業目前產品高度集中汽車險，占比高達54%，未來若無人車出現後，產險業恐面臨嚴峻挑戰。

為解決產險業保費高度仰賴汽車險的問題，桂先農認為台灣產險業可朝強制險等方向發展。他說，南韓已立法通過環境污染強制險，而國內目前還沒有，保發中心為促進保險事業發展，會就這部分著手研究，且若有機會，願意親自拜會環保署。

桂先農進一步提到，台灣現行公共工程完工後都沒有投保，若發生天災時，造成的損失由納稅義務人買單，若投保商業險後，當公共工程完成後發生天災造成損害時，就可由商業保險來理賠，此外，台灣產險業還可多推廣資安險以及參數型保險。（編輯：林興盟）1070522

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