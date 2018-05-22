美中貿易戰休兵 台股領先反映利多紅翻黑

（中央社記者潘智義台北22日電）美中貿易戰暫時休兵，美股大漲，台股今天開高震盪收低，由紅翻黑，11000點得而復失。法人認為，台股昨天領先反映美中貿易休兵利多，今天震盪走低，但緩步向上趨勢未變。



加權指數終場收在10938.73點，下跌27.47點，跌幅0.25%，成交值新台幣1339.53億元。8大類股僅食品類股小漲，其他類股都下跌，其中電子、金融類股小跌。



晶圓代工龍頭台積電收在平盤價229元。系統組裝服務代工大廠鴻海收在84元，下跌1.18%。股王蘋果光學鏡頭供應商大立光收在3980元，下跌1.49%。



被動元件廠華新科收在漲停價340元，日貿電收在95.9元，大漲7.03%。奇力新收127.5元，大漲6.69%。



元大投顧分析師薛舜日表示，美中貿易休戰，美股大漲，帶動亞股全面開高，台股昨天已反映慶祝行情，面臨1月高點11270點、3月高點11120點連結的下降壓力線，今天開高後震盪走低。



薛舜日說，類股快速輪動，電子股當中有漲價題材的被動元件、矽晶圓股即便漲多，仍可逢回布局。傳產股同樣有漲價題材的塑化、水泥類股也可留意。另外，暑假概念股可提早布局，食品、飲料、遊戲、航空、旅遊股都有機會。（編輯：黃國倫）1070522