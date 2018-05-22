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雙贏彩二獎單期開出409注 揭密怎麼中的

發稿時間：2018/05/22 14:31

最新更新：2018/05/22 14:46

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台彩統計，21日開出的409注二獎中，中一個號碼的開出158注、中11個號碼的開出251注，也顯示出彩迷自選熱門號朝拚「全中」或「全不中」兩極化發展。（中央社檔案照片）台彩統計，21日開出的409注二獎中，中一個號碼的開出158注、中11個號碼的開出251注，也顯示出彩迷自選熱門號朝拚「全中」或「全不中」兩極化發展。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北22日電）雙贏彩上市滿月，21日開出獎號雖然頭獎摃龜，但二獎卻開出409注，讓台灣彩券光是二獎新台幣10萬元就賠付4090萬元獎金，整體賠付獎金達4344.2萬元。

不過，昨天的雙贏彩投注金額約1716.64萬元，等於台彩昨天狂賠2627.56萬元，更別說威力彩當期加碼就開在威力彩頭彩運最旺的台中市，端午加碼的2億元頭彩還沒貢獻業績就被領走。

根據台彩統計，昨天雙贏彩409注二獎分別在314家投注站售出，其中只有20注是電腦選號，其餘都是自選號碼；投注站業者分析，觀察昨天開出的12個獎號，不難發現彩迷自選號碼的邏輯，就是挑出雙贏彩開賣至今24期最熱門的12個號碼，結果只差12號沒中，其他全數命中。

雙贏彩昨天開出獎號分別為2、4、7、8、12、13、15、18、19、20、23、24，與開賣至昨天止的24期熱門獎號2、4、7、8、13、15、17、18、19、20、23、24，只有12號沒開出，其餘11個號碼全部一樣。

台彩統計，昨天開出的409注二獎中，中一個號碼的開出158注、中11個號碼的開出251注，也顯示出彩迷自選熱門號朝拚「全中」或「全不中」兩極化發展。

台彩表示，昨天幸運簽中二獎的彩迷有107注是多期投注，顯示很多雙贏彩的彩迷採取押同注號碼連續多期的策略，雖然二獎平均每期都有20至50注中獎，單期開出超過400注二獎實屬罕見，但同類型今彩539的二獎2萬元也曾單期超過400注，因此昨天的現象還算正常。（編輯：林興盟）1070522

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