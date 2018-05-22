國巨擬100%收購普思電子 深耕5G和電動車

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）被動元件大廠國巨擬砸新台幣220億元，透過子公司收購美國普思電子100%股權，積極布局5G和電動車應用。



國巨今天下午召開重大訊息說明會，宣布今天召開臨時董事會，將透過子公司Pluto Merger Corporation，以現金併購美國普思電子（Pulse Electronics）100%股權，總交易金額約7.4億美元（約合新台幣220億元），雙方今天簽訂合約。



國巨企業發展部經理宋志翔表示，普思電子在1年前透過西方客戶介紹給國巨執行長，主要是由國巨執行長帶領團隊完成此項購併案。



在收購價格方面，宋志翔指出，由於普思是未上市公司，購併價格計算依據是參酌普思電子財務資訊、及其同業和資產價格、與企業價值等相關資料等，並委請獨立專家針對收購普思的價格合理性提出意見書。



從資金來源來看，宋志翔指出，國巨到今年5月20日為止，約當現金規模超過250億元，此次收購將有自有資金支付，資金充裕無虞。



對於購併程序，宋志翔指出，沒有設定時間表，將在各項準備作業完善及得到主管機關核准後完成合併。普思電子的營運會正常運作。



對於是否有進一步的併購計畫，宋志翔表示，在電子零組件產業會繼續找尋適合的標的。



市場人士表示，國巨透過收購普思電子，深耕5G及電動車技術應用，以及無線通訊、網路設備及電源管理等，提高國巨在車用電子和工規利基型產品的占有率。



在無線天線布局，宋志翔指出，國巨在無線天線領域已有布局，目前業績占比約2%，內部持續提升無線元件設計製造能力。



普思電子去年合併營收約當新台幣120億元，營業利益約當新台幣13億元。



普思電子目前是美國橡樹資本管理公司（Oaktree）旗下管理的投資組合公司，橡樹資本在2015年4月透過其投資基金持有普思電子全數股權，並在同年將普思由紐約證券交易所申請下市，轉為私有化公司。



普思電子成立於1947年，在全球共有16處研發與設計中心，分別位於亞洲、美國及歐洲，有8個銷售據點及8個生產中心，分別位於中國、捷克和印度，員工總數約6000人。



普思主要產品包括無線元件，包含3D列印成型天線、雷雕成型天線及各式天線模組、高階變壓器、整合式連結器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等。



從銷售區域來看，普思電子在中國占比約44%、歐洲占比約32%、美洲占比約15%、亞洲其他地區占比9%。從終端應用來看，普思在網路設備占比33%，無線通訊占比22%，電源供應器和電纜系統占比約21%，工業規格占18%，汽車電子占比約6%。（編輯：李信寬）1070522