台積電25日歡送張忠謀 形式與禮物保密

半導體教父張忠謀即將於6月5日台積電股東會後退休，台積電計劃5月25日在竹科總部員工餐廳舉辦歡送會。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹22日電）半導體教父張忠謀即將於6月5日台積電股東會後退休，台積電計劃5月25日在竹科總部員工餐廳舉辦歡送會，至於歡送會的形式與送給張忠謀的禮物，台積電則沒有透露。



張忠謀去年10月2日無預警宣布，今年6月股東會後將退休，不再擔任台積電任何職務，將由兩位總經理暨共同執行長劉德音與魏哲家接棒；劉德音將接任董事長，魏哲家將擔任總裁。



隨著股東會日子逼近，台積電竹科、中科與南科廠員工已陸續舉行歡送會；張忠謀在前往中科與南科接受歡送前，還先巡視晶圓15廠擴建工程及未來5奈米生產基地晶圓18廠，依然心繫台積電。



最後壓軸的竹科總部歡送會，台積電則選定25日在總部的員工餐廳舉行，當天兩位接班人劉德音與魏哲家將率領竹科廠區高階主管，共同歡送半導體教父榮退，對於歡送會的形式與送給張忠謀的紀念禮物，台積電則未露口風。



張忠謀先前表示，退休後首先要完成自傳下冊，也要打橋牌與旅遊；閱讀是他一生很大的興趣，退休後也會繼續閱讀。



為表達對張忠謀的感激，台積電今年2月董事會已決議，將自6月5日起尊稱張忠謀為創辦人。（編輯：鄭雪文）1070522