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蝦皮購物衝24h擴倉 團隊明年底翻倍

發稿時間：2018/05/22 16:35

最新更新：2018/05/22 16:52

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蝦皮購物22日公布最新成效數據，甫上線的「蝦皮24h」購物中心月化訂單超過30萬筆，相較試營運期間成長10倍，24小時配達率更超過9成。（圖取自蝦皮商城網站shopee.tw/shopee24h）蝦皮購物22日公布最新成效數據，甫上線的「蝦皮24h」購物中心月化訂單超過30萬筆，相較試營運期間成長10倍，24小時配達率更超過9成。（圖取自蝦皮商城網站shopee.tw/shopee24h）

（中央社記者江明晏台北22日電）蝦皮購物今天公布，甫上線的「蝦皮24h」購物中心月化訂單超過30萬筆，相較試營運期間成長10倍，「蝦皮24h」團隊預計年底前翻倍成長，並因應訂單快速增長，持續擴張倉儲規模。

蝦皮購物今天公布最新成效數據，甫上線的「蝦皮24h」購物中心月化訂單超過30萬筆，相較試營運期間成長10倍，24小時配達率更超過9成，已網羅包含舒潔、幫寶適、飛利浦、樂事、L'oreal、ASUS等品牌，更將持續招攬更多國際品牌進駐。

蝦皮購物指出，全站下載用戶數突破1500萬件次，超商取貨件數更突破2000萬件次，穩坐台灣電商龍頭。

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽今天表示，蝦皮購物快速反應市場，以消費者需求為核心，讓用戶非短暫使用，而是真正產生黏著度，穩坐台灣最大電商，也很看好台灣市場的成長潛力。

蝦皮購物商業營運總監楊晨欣指出，「蝦皮24h」團隊預計年底前翻倍成長，台灣人力將由目前約600人，擴充至明年底的1500人，並因應訂單快速成長，持續擴張倉儲規模，預計今年7、8月擴增萬坪倉儲空間，看好「蝦皮24h」購物中心每月將持續以雙位數成長。

此外，針對市場傳聞「蝦皮拍賣在印尼陷入泥沼、台灣要再燒錢機會也不大」，楊晨欣今天回應，「純屬臆測，印尼還是成長快速的國家」。馮時欽也指出，蝦皮花很多時間做免運，現在不繼續布局不符合邏輯，認為台灣市場很重要，成長空間也大。

但他指出，蝦皮在菲律賓有計劃做自己的物流部隊，印尼也著手開始，台灣的效率很高目前沒有這類計畫，現階段仍以平台為主，但不代表以後不會做。

另外，商店街今天不約而同公布數據指出，全站物件數再創新高點，正式衝破2.5億物件、開店店家數更直逼10萬家店，個人賣場今年的母親節活動檔期與去年同期相比，訂單筆數成長14.3倍、訂單交易總金額成長9.6倍之多，商店街今年首季成交金額就已達120億元，超商取貨件次單月也超過1100萬次，居台灣行動賣場第一。

商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，個人賣場在2018年首季交易總金額直逼120億元，即使3月起開始調整運費補貼門檻後，業績仍持續穩健成長中；尤其在這波為期4週母親節活動檔期，以賣家端商品價格折扣搭配平台行銷大活動的雙重優惠，讓個人賣場的交易總金額與去年同期相比大幅成長9.6倍，同時帶動更多賣家進駐個人賣場，全站物件數在不到一年的時間內增加了一億件。（編輯：李信寬）1070522

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