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國巨擬收購普思電子 估最快第4季認列營收

發稿時間：2018/05/22 16:53

最新更新：2018/05/22 16:53

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）被動元件大廠國巨擬砸新台幣220億元，透過子公司收購美國普思電子100%股權。法人估最快今年第4季開始全數認列營收獲利。

國巨下午召開重大訊息說明會，宣布今天召開臨時董事會，透過將透過子公司Pluto Merger Corporation，以現金併購美國普思電子（Pulse Electronics）100%股權，總交易金額約7.4億美元（約合新台幣220億元），雙方今天簽訂合約。

從時程來看，法人指出，這項併購案須經過經濟部投資審議委員會核准，並可能向中國、美國和德國主要市場主管機關說明，預計第4季可望完成相關作業，最快第4季可望全數認列普思電子營收和獲利。

普思電子去年合併營收約當新台幣120億元，營業利益約當新台幣13億元。

法人推估，以普思電子去年營收來看，對國巨年營收可增加37.3%，若以目前國巨股本3.5億股推估，全年每股純益可增加3.7元。

從客戶和競爭對手來看，法人表示，普思電子主要客戶包括蘋果（Apple）、富士康（Foxconn）、BMW、華為（Huawei）、奧迪（Audi）、三星（Samsung）等。主要競爭對手包括TDK、台達電、泰科（TE）、村田製作所（Murata）、Mitsubishi、Johanson等。

普思主要產品包括無線元件，包括3D列印成型天線、雷雕成型天線及各式天線模組、高階變壓器、整合式連結器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等。(編輯：陳永昌)1070522

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