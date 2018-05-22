4月失業率3.64% 18年來同月次低

（中央社記者潘姿羽台北22日電）主計總處今天發布4月失業率為3.64%，除了是近3年同月最低，同時也是18年以來同月次低，主計總處官員表示，經濟持續好轉，勞動市場跟失業情勢都愈來愈穩定。



景氣持續復甦，不只2017年失業率3.76%，創下17年以來的新低，今年1至4月平均失業率3.66%，更創下18年以來同期最低。



儘管今年4月的季調後失業率為3.69%，較3月微增0.02個百分點，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說明，即便單月季調後失業率增加，從長期趨勢來看，季調後失業率從2016年4月的高點一路下滑，至今年3月累計下降0.3個百分點，顯示國內經濟持續復甦，研判4月數據上揚僅是暫時性波動，並非景氣變差。



對於外界關注的青年失業問題，主計總處也指出，先以年輕族群來看，4月20歲至24歲者失業率為11.6%，25歲至29歲的失業率為6.33%，分別較3月下降0.15及0.07個百分點，和去年同期相比同樣呈現下跌。



至於高學歷者，主計總處統計，今年4月大學及以上程度者失業率為4.51%，較3月下降0.04個百分點，也比去年同月下降0.02個百分點。



潘寧馨進一步指出，不只失業率維持低檔，今年1至4月就業人數平均為1140.4萬人，較去年同期增加8.8萬人，比起2017年增加7.7萬人、2016年增加7.6萬人都還要好，這也是就業市場穩定改善的跡象。（編輯：鄭雪文）1070522