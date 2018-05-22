永豐金證總座涉跟買大同 史上首位一年兩度遭停職

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）永豐金證券總經理葉黃杞去年涉嫌違法跟著客戶買大同股票高達1.6億元，金融監督管理委員會今天命令永豐金證券停止葉黃杞5個月職務，為證券史上首位總經理一年內兩度遭停職處分。



金管會證期局副局長張振山表示，台灣證券交易所到永豐金證券抽查時發現，葉黃杞因職務之故得知消息，於去年一年期間內利用自己的帳戶違法跟著客戶買大同股票，買賣交易金額高達新台幣1.6億元，命令永豐金證券停止葉黃杞職務5個月。



葉黃杞去年7月因永豐金證券承作輝山乳業為擔保品融資管理寬鬆，遭金管會停止一個月職務，為證券史上首位證券業總經理一年內兩度遭金管會停止職務。



另外，張振山也指出，永豐金證券所訂定的「內部人員交易管理細則」未對總經理買賣股票訂定相關規定，與證交所的「證券商內部人員在所屬證券商開戶委託買賣有價證券管理辦法」規定不符，加上永豐金證券未落實執行「分層負責管理辦法」及內部人員交易控管檢查等內部控制制度，以及對子公司永豐金證券(亞洲)辦理授信風險控制作業的監督管理不足，顯示永豐金證券有多項缺失。



對於永豐金證券的缺失，金管會依證券交易法第66條第1款規定，對永豐金證券予以警告處分。



張振山指出，警告處分的效果為永豐金證券3個月內不得增加業務種類或營業項目；增設分支機構；轉投資國內、外及大陸地區證券、期貨、金融及其他事業；辦理現金增資或募集公司債；擔任ETF流動量提供者。（編輯：林沂鋒）1070522