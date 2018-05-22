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世界衛生大會 美日澳發言力挺台灣參與

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新台幣升7分終止連5貶 美元獲利了結賣壓出籠

發稿時間：2018/05/22 18:00

最新更新：2018/05/22 18:13

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新台幣兌美元22日開盤價為29.950元，最高29.895元、最低29.958元，尾盤收29.922元，升值7分。（中央社檔案照片）新台幣兌美元22日開盤價為29.950元，最高29.895元、最低29.958元，尾盤收29.922元，升值7分。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北22日電）美元獲利了結賣壓出籠，今天表現趨弱，亞幣普遍走揚，帶動新台幣止貶回升，終場以29.922元兌1美元作收，升值7分，終結連5貶，台北與元太外匯經紀公司總成交量萎縮至10.74億美元。

外匯交易員表示，從技術面觀察，美元指數週線已「連5紅」，昨天晚上一度衝高，隨即迅速回檔，「顯然是獲利了結的訊號。」

他說，美元連5週走揚，來到相對高點，投資人「居高思危」，開始出脫部分獲利，導致美元回檔，且美國10年期公債殖利率也小幅滑落，導致今天美元偏弱，亞幣紛紛喘口氣，今天普遍出現止貶回升走勢，也讓新台幣沒再繼續挑戰30元整數關卡，終日呈升值態勢，終場升值7分作收。

雖然今天新台幣力保不破30元價位，終場升值作收，但外匯交易員說，從近日匯市交易量來看，當新台幣貶值時，成交量都很大，但新台幣升值時，成交量都偏低，表示目前新台幣趨貶態勢尚未逆轉，除非哪天新台幣爆量強升，外資反手大舉匯入，那時才能說是「警報解除」，否則近期新台幣仍有機會續朝30元大關邁進。

新台幣兌美元今天開盤價為29.950元，最高29.895元、最低29.958元，尾盤收29.922元，升值7分。（編輯：林沂鋒）1070522

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