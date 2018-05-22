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世界衛生大會 美日澳發言力挺台灣參與

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電信跨界健身合作 亞太電遠傳搶進

發稿時間：2018/05/22 18:06

最新更新：2018/05/22 18:06

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（中央社記者江明晏台北22日電）看好國內運動人口超過8成的商機，亞太電提供旗下200萬4G用戶30日免費World Gym VIP健身會籍，遠傳也攜手「健身工廠」推出全台首創的「健康專案」，可用健身會籍取代購機。

看好國內運動人口超過8成的商機，亞太電信今天宣布與World Gym世界健身俱樂部合作，針對亞太電信近200萬4G用戶，推出30日免費至全台56間World Gym世界健身俱樂部健身的VIP健身會籍。

亞太電行銷中心副總經理鄧美慧今天受訪時表示，未來和World Gym還會有更多的合作，鎖定「目標族群」。「門號」、「運動」都是現代人不可缺少的，嵌入式SIM卡（eSIM）扮演關鍵的連結角色，本次亞太電和World Gym，一口氣針對亞太電200萬用戶祭出一個月體驗，以World Gym一個月體驗價1399元來計算，可說是「大手筆」，不是亞太電的用戶，同樣可以到門市索取10天體驗券。

目前新加坡、香港、美國等都已有eSIM服務，鄧美慧表示，加值服務這領域，一直就是亞太電想深耕的，但要有切入的點才可發揮，目前加值服務約占亞太電營收約6%，今年希望可以進一步拉升。

同時，World Gym會員攜碼申辦亞太電信指定資費方案，最低可以0元把Apple Watch Series 3（GPS + Cellular）帶回家，Apple Watch Series 3 也可支援亞太電信率先國內業者所推出的VoLTE及Wi-Fi通話功能。

遠傳電信先前也攜手「健身工廠」推出全台首創的「健康專案」，跳脫單一電信資費，讓顧客擁有上網吃到飽和健身會籍。

遠傳今天表示，「健康專案」自4月2日上市至今，獲得健身族群迴響，成功吸引高資費(999元以上)族群的青睞，高資費用戶的比例高達65%。（編輯：楊凱翔）1070522

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