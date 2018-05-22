創業天使通過2案 陳美伶：盼有更多伯樂

（中央社記者潘姿羽台北22日電）創業天使投資方案已有成果，國發基金今天決議投資台灣盈士多科技及微電能源2家新創事業，國發會主委陳美伶相當肯定，並希望未來有更多天使作為伯樂，共同投資新創事業。



國發基金創業天使投資方案匡列5年10億元的經費，並以三大原則進行投資：一是投資金額不超過新台幣1000萬元，二是與天使投資人共同搭配投資，三是投資金額不超過被投資事業增資後實收資本額或實際募資金額的20%。



國發基金今天召開創業天使投資方案的投資評估審議會，決議投資台灣盈士多科技以及微電能源2家新創事業，投資金額分別約1000萬元及700萬元；台灣盈士多科技主攻金融科技，產品為全球首創以手機APP提供線上C2C分期付款及定期付款服務，讓用戶避免傳統金融機構的複雜分期手續及高額利息費用，此公司獲得交大天使投資俱樂部與國發基金參與Pre-A輪投資。



微電能源則是自行研發硬體監控技術，對太陽能電站蒐集從逆變器到串併的發電數據，並以工業數據分析技術，對旗下管理的太陽能電站提供一體化的營運維修服務。



國發會主委兼國發基金召集人陳美伶今天出席創業天使投資方案啟動儀式記者會致詞時也說，想要扶植新創，早期資金非常重要，國發基金力量有限，只能當火車頭、發揮點火的效果，因此希望透過創業天使投資方案，找來民間天使共同搭配投資，並請創投公會協助，主動發掘優秀的新創團隊，也找出更多的天使作為伯樂。



創投公會理事長黃翠慧致詞時則說，創投公會樂見政府鼓勵天使投資，公會今年起就與台大創意創業中心等新創事業的育成加速器合作，由合作單位推薦優秀且有募資意願的新創團隊，提供給公會會員，建立創業者與投資方交流互動的管道，也讓創業者能在營運初期就了解投資人的想法，使未來募資之路更順暢。（編輯：李信寬）1070522