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義大利債台高築 歐盟官員表達關切

發稿時間：2018/05/22 18:35

最新更新：2018/05/22 18:35

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（中央社柏林22日綜合外電報導）歐盟執委會掌管歐元事務副主席杜姆布羅夫斯基斯在今天刊出的專訪中表示，義大利必須努力實行「負責任」預算政策，他還說，義大利債務占GDP比例居全歐洲第2高。

歐盟執委會（European Commission）副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告訴德國「商務日報」（Handelsblatt）：「我們認為義大利政府持續追求負責任預算政策至關重要。」

法新社報導，他還說義大利國債占國內生產毛額（GDP）比例是全歐洲第2高，僅次於希臘。

義大利的2兆3000億歐元（約新台幣80兆9100億元）債務，相當於義大利GDP的132%，這項占比在歐洲僅次於希臘。

歐盟預測義大利公共債務今年將維持在GDP的130%以上，是歐盟規定上限60%的2倍多。

因此，歐盟當局憂心義大利能否依照歐盟規定持續努力減少巨額債務，並擔心義大利新政府將尋求增加公共支出。

即將籌組聯合政府的義大利反建制政黨五星運動（Five Star Movemen）和民族主義政黨聯盟黨（League），18日發表長達58頁的「政府變革合約」（Contract for the Government of Change）。

這項共同政策方案拒絕金融危機後採取的財政撙節政策，並著重強硬的移民及安全計畫。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070522

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