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郭台銘：今年經濟穩定擴張 留意通膨和升息

發稿時間：2018/05/22 18:38

最新更新：2018/05/22 18:38

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長郭台銘表示，今年全球經濟將穩定擴張，不過須留意通膨和升息速度不確定性。他重申今年起未來3年，是鴻海集團走向大數據、人工智慧、工業互聯網的「工作年」。

鴻海今天公布致股東營業報告書，展望今年，郭台銘表示，全球經濟在美國稅改、歐洲及亞洲發達經濟體的成長，將穩定擴張。不過須留意通膨及升息速度的不確定性。

此外，中國大陸經濟持續受到調結構的影響，IMF預期經濟增速將放緩。其他新興國家也面臨通膨、失業、成長變緩等不同問題，再加上科技產業生態結構的快速變遷，都將使今年面臨挑戰。

在此大環境下，郭台銘指出，鴻海集團必須以跨廠區、國際化的運作規模，開發工業物聯網的實際應用，協助加快集團轉型為科技平台公司。

郭台銘重申，今年起的未來3年，是鴻海集團走向大數據、人工智慧、工業互聯網的「工作年」。公司將以實體經濟為核心，首波布局三張網：智能製造、健康互聯網及資訊安全。並將以提質增效及降本減存的競爭力，以「雲、移、物、大、智、網＋機器人」為戰略方向，整合工業大數據、雲端智慧、數據安全管控、區塊鏈金融、智慧製造、智慧供應鏈等，藉由人流、技術流、訊息流、過程流、物流、金流等六流大數據為基礎，邁向萬物聯網的智能社會。

此外，郭台銘強調，鴻海集團將持續深耕技術創新，廣納全球英才，在世界舞台上追求卓越。除了在全球建立高速運算雲端中心，未來鴻海集團將在5年之內，投資百億元，要在全球陸續成立工業互聯網人工智慧應用實驗室、機器人研究院等，全力發展人工智慧以及工業互聯網的應用。

鴻海將於6月22日召開股東會，其中將報告間接投資中國大陸情形，並提請股東會承認盈餘分派案和討論辦理現金減資案。鴻海擬現金減資2成，每股退股東現金新台幣2元，加上盈餘分配現金股利2元，鴻海股東預計每股可拿回4元。（編輯：趙蔚蘭）1070522

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