銀行業Q1經營績效亮眼 淨值首度衝破4兆

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）金融監督管理委員會今天公布107年第1季銀行業經營成果，整體銀行業資產規模達新台幣60.66兆元，連續3個月逾60兆元，且淨值規模首度突破4兆元，單季獲利959.3億元。



金管會表示，107年第1季本國銀行、外銀在台分行、陸銀在台分行、信用合作社、票券金融公司、中華郵政儲匯業務等，全體銀行業資產及淨值規模續創新高，稅前盈餘亦增加，銀行業經營績效良好。



根據金管會統計，107年第1季底銀行業資產總額60兆6681億元，為歷年新高，資產規模連續3個月逾60兆元，較去年同期增加3兆524億元或5.3%，與首次達50兆元紀錄間隔49個月。



另外，銀行業第1季底淨值規模首次逾4兆元，達4兆25億元，亦較去年同期增加2,758億元或7.4%，與首次達3兆元紀錄間隔49個月。



此外，107年第1季銀行業稅前盈餘達959.3億元，較去年同期增加46.6億元或5.1%，其中，本國銀行獲利860.4億元，年增67.5億元或8.5%。



尤其，本國銀行第1季海外獲利151億元，較去年同季增加13億元，其中亞洲地區394個據點，盈餘達128億元，年增21億元，占總海外分支機構盈餘的84.8%。亞洲地區中，以香港70億元、中國大陸18億元、日本15億元及新加坡9億元等地區獲利較高。（編輯：趙蔚蘭）1070522