/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國巨和沛科技鬼蝠魟翟本喬
>rss

銀行業Q1經營績效亮眼 淨值首度衝破4兆

發稿時間：2018/05/22 19:18

最新更新：2018/05/22 19:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）金融監督管理委員會今天公布107年第1季銀行業經營成果，整體銀行業資產規模達新台幣60.66兆元，連續3個月逾60兆元，且淨值規模首度突破4兆元，單季獲利959.3億元。

金管會表示，107年第1季本國銀行、外銀在台分行、陸銀在台分行、信用合作社、票券金融公司、中華郵政儲匯業務等，全體銀行業資產及淨值規模續創新高，稅前盈餘亦增加，銀行業經營績效良好。

根據金管會統計，107年第1季底銀行業資產總額60兆6681億元，為歷年新高，資產規模連續3個月逾60兆元，較去年同期增加3兆524億元或5.3%，與首次達50兆元紀錄間隔49個月。

另外，銀行業第1季底淨值規模首次逾4兆元，達4兆25億元，亦較去年同期增加2,758億元或7.4%，與首次達3兆元紀錄間隔49個月。

此外，107年第1季銀行業稅前盈餘達959.3億元，較去年同期增加46.6億元或5.1%，其中，本國銀行獲利860.4億元，年增67.5億元或8.5%。

尤其，本國銀行第1季海外獲利151億元，較去年同季增加13億元，其中亞洲地區394個據點，盈餘達128億元，年增21億元，占總海外分支機構盈餘的84.8%。亞洲地區中，以香港70億元、中國大陸18億元、日本15億元及新加坡9億元等地區獲利較高。（編輯：趙蔚蘭）1070522

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP