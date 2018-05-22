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店家電子支付比率逾5% 漏稅2萬元以下免罰

發稿時間：2018/05/22 20:13

最新更新：2018/05/22 20:13

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（中央社記者邱柏勝台北22日電）為加速行動支付普及化，財政部今天發布相關法令，明定營利事業利用電子支付進行款項收付比率達5%以上，經查定所漏稅額在新台幣2萬元以下，可免處罰，超過2萬元者可減輕處罰。

行政院長賴清德日前表示，希望西元2025年達成行動支付普及率達90%及數位國家目標。為推動行動支付發展，財政部今天修正發布「稅務違章案件減免處罰標準」第3條及「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」所得稅法（營利事業所得稅）第110條第1項、第3項及第4項規定部分，明定營利事業利用電子支付帳戶進行款項收付達一定比率，若短漏報所得額，得免予處罰或減輕處罰的標準。

財政部說明，營利事業已依所得稅法規定辦理申報，且利用電子支付帳戶收款的營業收入淨額，占當年度全部營業收入淨額比率達5%以上，或利用電子支付帳戶付款的進貨淨額，占當年度全部進貨淨額比率達5%以上者，經調查核定所漏稅額在2萬元以下可免罰；超過2萬元者，得依倍數參考表減輕處罰，裁罰倍數按其情節輕重，得由0.5倍降為0.3倍，或由0.8倍降為0.6倍。

此外，為增添小店戶導入電子支付誘因，財政部日前也訂定發布作業規範，採納行動支付的小規模營業人，仍可適用查定課徵1%營業稅，並免用統一發票，申請期限至2020年12月31日止。（編輯：趙蔚蘭）1070522

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