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台股上萬點滿週年 回顧哪些類股輪流帶頭

發稿時間：2018/05/23 08:28

最新更新：2018/05/23 09:04

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2017年5月23日，台股正式登上睽違17年的萬點大關，且一站上就成地板，迄今正式滿週年，包括蘋概三王、造紙、挖礦概念、被動元件都曾擔任帶頭主流。中央社製表 107年5月23日2017年5月23日，台股正式登上睽違17年的萬點大關，且一站上就成地板，迄今正式滿週年，包括蘋概三王、造紙、挖礦概念、被動元件都曾擔任帶頭主流。中央社製表 107年5月23日

台股萬點週年專題3（中央社記者田裕斌台北23日電）去年5月23日，台股正式登上睽違17年的萬點大關，而且一站上就成地板，到今天正式滿週年，包括蘋概三王、造紙、挖礦概念、被動元件都曾擔任帶頭主流。

投信分析，台股去年攻堅萬點的主力，是以光電、半導體為首的蘋概股，尤以台積電馬首是瞻，主要因為市場對蘋果iPhone十週年新機高度期待，傳產則是以漲價概念股的造紙類為代表，造紙類股是去年漲幅最大族群，在衝高回落後，今年初還一度因為全台瘋搶的「衛生紙之亂」，刺激股價再度走高，正隆、榮成、寶隆尤為指標。

不過到了去年下半年，第3季主將出現明顯轉換，蘋概股失去光彩，由漲價概念股如矽晶圓、被動元件接棒，這兩大族群由於產業疑慮較少，前景看俏，一直紅到現在。

此階段的傳產股主流同樣是漲價受惠股，自去年底以來，國際原油價格緩步墊高，原物料報價持續上揚，塑化、水泥等類股至今仍維持強勢表現，台泥、亞泥、台塑三寶都是市場追捧的熱門標的。

此外，部分次族群也為台股萬點增添不少錦上添花的燦爛，挖礦概念股一度在第1季一度躍升為當紅炸子雞，其中尤以撼訊短短一個月從不到100元漲至400元以上，絕對可以在台股中寫下一頁傳奇。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，萬點支撐力強，選股不選市，趁公布財報之際依業績汰弱留強，看好電子優於傳產；其中，電子股方面，被動元件、矽晶圓等相關類股受惠於應用擴充與需求增加，價格持續調升，對相關類股獲利提供支撐，且受美中貿易戰影響較小，是電子族群裡相對前景較明朗且疑慮較少的，易受資金青睞，後市持續看好。

至於投資人最關注的蘋概股，朱文燕也不看淡，尤其在蘋果發布財報獲利優於預期後，股價已有止穩，月中之後主要供應鏈廠商財報公布完畢，也可望利空出盡，隨著下半年蘋果可能推出平價新品的預期升溫，蘋概股還是會有表現空間。而半導體及人工智慧等大趨勢相關類股，則是長線布局標的。

此外，傳產股在原油及原物料價格漲到一定程度後，除了塑化股持續受惠之外，多數傳產股可能面臨成本上揚的壓力，影響獲利表現，須多加留意。（編輯：黃國倫）1070523

延伸閱讀》台股上萬點滿週年 3大指標全面回溫

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