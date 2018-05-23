/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國巨和沛科技鬼蝠魟翟本喬
>rss

台股11000點下游走 高檔震盪整理

發稿時間：2018/05/23 10:57

最新更新：2018/05/23 10:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北23日電）美國不滿意美中貿易談判結果，且「川金會」恐生變，歐美股市漲跌互見。台股今天開高，盤中在11000點下游走。法人表示，台股市場人氣仍在，但外資未明顯買超，將維持高檔震盪。

台股指數22日一度站上11000點之後失守，今天開高後在平盤上微幅震盪，指數最高10991點，各類股以生技股漲幅較大，達1.5%，水泥類股跌幅較重，達2.73%。

近日漲勢凌厲的被動元件類股今天漲多拉回，日電貿開低走低，最低89元，跌幅約7%；華新科、奇力新、大毅開高走低，跌幅均逾半根跌停。

被動元件大廠國巨擬砸新台幣220億元收購美國普思電子100%股權。國巨今天開盤攻上1055元，漲8.3%，續創歷史新高價後翻黑，盤中最低950元，下跌2.46%，上下震幅頗大。

蘋概三雄台積電、鴻海今天守穩在平盤之上；大立光開高走低，盤中一度站上4005元後翻黑。

統一證券表示，台股上萬點滿一年，22日挑戰11000點受獲利了結及解套賣壓失利，但指數仍在各期均線之上，各期均線皆轉折向上，目前盤面主流類股仍強，市場人氣仍在，且將走出5月電子股淡季，利多消息將逐漸浮現。

統一證券指出，11000點上檔套牢賣壓沉重，加上今天又傳出「川金會」可能生變，及美國總統川普對美中貿易談判結果不滿意，且外資仍未明顯買超台股，預期台股將維持高檔震盪格局，建議投資人注意漲價概念股。（編輯：楊玫寧）1070523

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP