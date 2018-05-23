台股11000點下游走 高檔震盪整理

（中央社記者韋樞台北23日電）美國不滿意美中貿易談判結果，且「川金會」恐生變，歐美股市漲跌互見。台股今天開高，盤中在11000點下游走。法人表示，台股市場人氣仍在，但外資未明顯買超，將維持高檔震盪。



台股指數22日一度站上11000點之後失守，今天開高後在平盤上微幅震盪，指數最高10991點，各類股以生技股漲幅較大，達1.5%，水泥類股跌幅較重，達2.73%。



近日漲勢凌厲的被動元件類股今天漲多拉回，日電貿開低走低，最低89元，跌幅約7%；華新科、奇力新、大毅開高走低，跌幅均逾半根跌停。



被動元件大廠國巨擬砸新台幣220億元收購美國普思電子100%股權。國巨今天開盤攻上1055元，漲8.3%，續創歷史新高價後翻黑，盤中最低950元，下跌2.46%，上下震幅頗大。



蘋概三雄台積電、鴻海今天守穩在平盤之上；大立光開高走低，盤中一度站上4005元後翻黑。



統一證券表示，台股上萬點滿一年，22日挑戰11000點受獲利了結及解套賣壓失利，但指數仍在各期均線之上，各期均線皆轉折向上，目前盤面主流類股仍強，市場人氣仍在，且將走出5月電子股淡季，利多消息將逐漸浮現。



統一證券指出，11000點上檔套牢賣壓沉重，加上今天又傳出「川金會」可能生變，及美國總統川普對美中貿易談判結果不滿意，且外資仍未明顯買超台股，預期台股將維持高檔震盪格局，建議投資人注意漲價概念股。（編輯：楊玫寧）1070523