A股入摩估帶入200億美元資金 外資先搶進

（中央社記者田裕斌台北23日電）A股納入MSCI預計6月1日生效，投信預估今年潛在流入A股資金約150至200億美元，事實上，在入摩名單公布前，已可見到外資加大對A股的投資力度。



摩根中國A股基金產品經理張致寧表示，本次A股市值納入比重為2.5%，以這次入摩股最新價格計算，約佔MSCI新興市場指數權重0.4%、MSCI中國指數權重1.23%，但對於A股最顯著的意義，在於境外追蹤MSCI指數體系的基金得以覆蓋中國大陸境內主要的大盤藍籌股，且到了今年8月31日第二階段調整後，整體納入MSCI新興市場指數比例將上調至5%，預估今年整體潛在流入A股資金規模約達150至200億美元。



張致寧分析，過往MSCI曾連3年否決納入A股，隨中國大陸逐步對外開放，包括今年將滬深港通每日交易限額擴增3倍，MSCI未來可據此將納入A股市值的比率由5%增至20%，加快入摩步伐。



張致寧指出，在入摩名單公布前，已可見到外資加大對A股的投資力度，統計至今年3月底，外資持有A股達人民幣1.2兆元，是2014年年初3300億元的3.6倍，進入4月之後提前卡位的速度又加快，例如4月合計北向通淨流入達人民幣405億元，創史上新高，5月前9個交易日淨流入金額來到人民幣231億元，達4月全月的57%。



張致寧分析，由於目前全球資金對於陸股配置比重，遠不及中國大陸市場的規模，預期在入摩效應帶動下，看好後續龐大資金活水將對A股具長線助力，且從台韓經驗觀察，外資比重攀升不僅帶動長線資金流入，同時亦將扭轉市場投資者結構與投資風格，長期來看有助於體質良好、業績與股息穩定成長的大型藍籌股。（編輯：黃國倫）1070523