電子股休息 生技股漲勢再起

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台股在11000點關前震盪，資金在電子及非電族群間輪動，電子股今天休息，生技族群漲勢再起，包括新藥、醫美通路、保健等表現均相對強勢。



今天盤面以生技股表現最整齊，由新藥的中裕及醫美通路的麗豐-KY領軍，二檔個股挑戰前波高點的企圖心旺盛，帶領類股衝高，截至11點20分止，上市櫃生技指數分別上漲1.13%及1.39%，漲幅居類股之冠。



中裕在愛滋新藥進入上市舖貨期，挹注營收實質數字，今天開高走高，早盤股價一度來到345.5元，挑戰前波高點349元氣勢升溫，市值突破新台幣800億元，穩居台灣生技股市值王。



在中裕領軍下，激勵新藥的生華強攻上漲停，在PV新藥P1101有新突破好消息傳出的藥華藥 、亞獅康-KY、智擎、美時、寶齡富錦都有1%以上漲幅。



醫美通路相關的麗豐-KY、佐登-KY、科妍、雙美等漲幅在2%至4%，另外，康聯-KY、金可-KY、和康生、國光、旭富、訊聯、鐿鈦、泰博、醣聯、合富-KY等都有不小的漲幅。



法人表示，生技指數近期回升，預期是「大趨勢的開始」，觀察今年前4月國際生技廠的購併動能加溫，共有8件購併案，規模達360億美元（約新台幣1.08兆元），金額超過去年的一半，為產業注入新活力。



證券櫃檯買賣中心及台灣證券交易所持續推出生技醫療相關個股業績發表會，也見到投資人參與踴躍，有助類股人氣逐步加溫。(編輯：陳永昌)1070523