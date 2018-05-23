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台股萬點週年 台股基金績效是加權指數漲幅3倍

發稿時間：2018/05/23 13:41

最新更新：2018/05/23 13:41

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（中央社記者田裕斌台北23日電）台股站上萬點大關屆滿一周年，投信統計，加權指數累計至今上漲9.42%，台股基金平均報酬率達28.35%，是同期間加權指數漲幅的3倍。

根據晨星(Morningstar)統計，國內投信業者發行的157檔台股基金，過去一年平均報酬率達28.35%，而且共有137檔績效打敗大盤，占總檔數近9成比重，整體表現相當出色。

若以各類型區分，表現最好的是科技、大中華與中小型台股基金，近一年平均報酬率都超過3成，分別為33.39%、32.73%、30.53%；其次是店頭、一般型與平衡型，分別為28.73%、27.35%與22.73%。

第一金小型精選基金經理人葉信良表示，台股自去年5月23日站上萬點大關後，歷經美國通膨預警、主要國家央行總裁異動、美朝危機、蘋果iPhone銷售不如預期、10年期美債殖利率衝上3%心理關卡，以及美中貿易戰開打等諸多利空考驗，指數蹲低後都能夠再度反彈攻高。

葉信良認為，台股萬點行情見回不回，展現本波多頭行情的頑強生命力，主要是由全球經濟與企業獲利成長等基本面支撐。

葉信良指出，國際貨幣基金(IMF)預估，未來2年全球經濟將保持3.9%的增長力道，其中，又以亞太地區活力最旺，對全球成長率的貢獻度超過6成，美中貿易衝突可望和平落幕，為全球經濟發展再度捎來曙光，對台股後市仍審慎樂觀看待。（編輯：楊玫寧）1070523

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