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陳美伶看併購 企業可加速轉型提升競爭力

發稿時間：2018/05/23 15:38

最新更新：2018/05/23 15:38

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（中央社記者邱柏勝台北23日電）國發會主委陳美伶表示，併購是企業加速轉型升級的雙贏策略，但台灣企業在併購這一塊仍有成長空間，國發會將持續協助企業透過併購，能在短期內跳躍式成長，並提升競爭力。

陳美伶今天出席由台灣併購與私募股權協會主辦的「2018台灣產業併購與轉型論壇」，她會中表示，過去一般人對於併購的刻板印象，是一種不擇手段透過收購與拆解公司，達到賺錢目的惡質手法，但其實企業併購是國際間企業轉型、成長的重要策略。

陳美伶說，企業併購不是要把被收購的公司消滅，而是將另一間公司的關鍵技術融進企業，這樣的策略，不僅可以壯大企業本身，被收購公司的專業技術也得以被延續，進而達到雙贏（win-win）的狀態。

她也以昨天國巨集團併購案為例，強調此一併購案可加速國巨在第五代行動通訊（5G）和車用電子布局，不僅可提供客戶完整的電子零組件，透過國巨在全球市場的銷售通路，進一步擴大普思電子的電子零組件營運規模。

然而，根據經濟部商業司統計數字顯示，去年國內併購案件有219件，金額達新台幣176億元（約5.8億美元），整體併購金額仍不到全球3.7兆美元 的0.02%，顯示企業運用併購加速升 級轉型的策略在台灣仍有成長空間。

因此，陳美伶表示，國發基金透過匡列1000億元的「產業創新轉型基金」及200億元「投資併購投資基金」雙軌運作方式，和民間資金共同合作，提升國內投資動能，協助國內企業透過併購策略加速創新轉型，讓企業可以在短期內跳躍式成長，提升競爭力。

普華國際財務顧問公司董事長游明德表示，台灣去年併購交易額較前年下滑56%，主因是缺少大型交易案件，若從交易件數來看，去年其實比前年增加，顯見國內產業整併交易市場熱度不減，併購主題、參與投資方類型，以及資金來源，都比過往更豐富多元。

游明德說，企業正面臨全球保護主義的挑戰，以及新科技帶動的數位經濟變革，經營者應思索如何透過併購佈局全球，並推動跨業整併。他建議，企業可透過海外整併，快速取得當地的人才及產能，利用此波政經情勢變化尋求利基點，藉此與客戶形成更鞏固的業務關係，提升企業長遠競爭力。（編輯：鄭雪文）1070523

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