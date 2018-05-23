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六都住宅價格指數 去年Q4僅台北市下跌

發稿時間：2018/05/23 16:44

最新更新：2018/05/23 16:44

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）內政部今天發布民國106年第4季全國、六都住宅價格指數，僅台北市下滑，全國與其餘五都呈現上漲，不過營建署官員認為，房市仍在盤整，不能以此論定市場已經開始增溫。

住宅價格指數是依據實價登錄資料計算，作為衡量住宅市場價格變動的參考指標，以102年為基期，基期指數定為100。

營建署報告顯示，全國住宅價格指數持續上漲，106年第4季全國住宅價格指數為115.07，較上季微幅上升0.09%，也是連4季上揚；至於六都方面，僅台北市住宅價格較上季下跌0.86%，且走勢相對偏弱。

營建署國宅組組長朱慶倫說明，國內還是有很多空餘屋，去化需要不少時間，而且近兩年房市交易量、建照申請量都有萎縮，代表市場正在調節供給，這些現象都顯示房市還在盤整階段。

至於為何房市盤整，住宅價格指數仍呈現上揚，朱慶倫解釋，住宅價格指數是以實價登錄的資料來計算，因此「有成交的物件」才會被納入，當成交物件集中在坪數較大、屋齡較新的房屋，因成交價格較高，就會拉高住宅價格指數的表現。

朱慶倫補充，即便106年第4季全國和五都的住宅價格指數都上揚，但幅度都很小，幾乎可以用持平來看，觀察前幾季的變化，也幾乎都有下跌過，顯示價格並非一路上漲，而是持續盤整。（編輯：李信寬）1070523

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