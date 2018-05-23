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499之亂NCC開罰200萬 中華電：將提行政救濟

發稿時間：2018/05/23 17:11

最新更新：2018/05/23 17:22

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499吃到飽引爆申辦潮，NCC認為業者服務品質不佳，對中華電開罰200萬元，中華電將提行政救濟。（中央社檔案照片）499吃到飽引爆申辦潮，NCC認為業者服務品質不佳，對中華電開罰200萬元，中華電將提行政救濟。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北23日電）499吃到飽引爆申辦潮，NCC認為業者服務品質不佳，對中華電開罰200萬元，遠傳、台灣大各罰60萬元；中華電將提行政救濟，台灣大研議後續因應，遠傳承諾未來會提供更完善服務。

499吃到飽方案引發申辦熱潮，國家通訊傳播委員會(NCC)今天表示，業者營運不當、服務品質不佳，損害使用者權益，將對中華電信開罰新台幣200萬元，遠傳電信、台灣大哥大則各罰60萬元。

中華電信9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，引爆台灣電信史上空前的搶辦風潮，遠傳電信、台灣大哥大也宣布跟進優惠方案。

根據NCC統計，7天以來中華電信處理這項資費方案案件量約144萬件，而遠傳、台灣大也達約30萬申辦量。

NCC副主委翁柏宗說，中華電、遠傳、台灣大事前沒有做好完善客服人力規劃、電腦設備及行銷因應等配套，造成客服電話不通、電信門市及客服APP軟體處理過久等情形，影響用戶權益，依法開罰中華電200萬元，遠傳及台灣大各60萬元。

對此，中華電信表示，有關NCC罰款一事，將研議採取行政救濟措施，爭取向相關單位與主管機關說明的機會。

中華電高層日前也表示，經過這個風波後，未來推出短期促案的配套「會做更縝密的安排」。

台灣大哥大今天回應，待收到正式裁決書後，會再研議後續因應。

遠傳則強調，本次499資費方案推出後，由於民眾反應熱烈，遠傳於5月10日立即開放網路門市申辦程序，也成功紓解民眾申辦熱潮。未來遠傳會持續推出促銷方案，同時也會秉持以消費者服務優先為考量，提供更完善的客戶服務。（編輯：趙蔚蘭）1070523

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