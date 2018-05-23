台勝科：12吋矽晶圓價格 可望兩位數成長

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）半導體矽晶圓廠台勝科副總經理趙榮祥今天表示，12吋矽晶圓市況健康，今年價格可望回升兩位數百分點，明年還有回升空間；8吋矽晶圓長期供給也將持續吃緊。



台勝科下午舉行法人說明會，趙榮祥指出，第1季12吋矽晶圓需求超過供給，8吋矽晶圓需求同樣強勁，各尺寸產品價格都有回升。



趙榮祥表示，目前訂單能見度已達今年底，產品價格有機會續漲；其中，12吋矽晶圓今年價格可望回升兩位數百分點，2019年供需狀況仍可望維持健康狀態，價格還有回升空間。



目前已有客戶要求簽訂長期合約，趙榮祥說，為與客戶維持好關係，同時維持健康供需情況，今年不排除改為半年報價。



至於8吋矽晶圓方面，趙榮祥表示，包括面板驅動IC、電源控制晶片、感測器與車用晶片等應用市場需求強勁成長，雖然有合晶等廠商擴產，只是有效供給增加有限，對市場影響有限，預期長期供給仍將持續吃緊。



趙榮祥說，提高生產效率與去瓶頸化是台勝科當前營運重點；不過，台勝科並沒有不擴產，仍將隨時視市場狀況審慎評估；初步規劃今年資本支出將約新台幣16億元。



至於日本大股東SUMCO於18日申讓6967張持股，趙榮祥表示，不評論股東理財行為。（編輯：蘇志宗）1070523