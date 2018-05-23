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4月工業生產指數優於預期 高階製程產品挹注

發稿時間：2018/05/23 17:50

最新更新：2018/05/23 17:50

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（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部統計處今天公布4月工業生產指數102.94，與製造業生產指數103.52同創歷年同月新高，統計處指出，工業生產指數編算新制反映產品品質，4月高階製程產品產量多帶動增幅。

統計處原預估4月製造業生產指數年增5%，實際則年增9.07%，帶動工業生產指數表現亮眼，統計處副處長王淑娟指出，其中部分是受工業生產指數編算範圍與方法新制上路影響，粗估影響增幅2.5至2.6個百分點。

但扣掉2.5個百分點後，年增6.57%仍優於預期，王淑娟說，主要是由於編算新制納入產品品質，因此4月高階製程出貨較多，就會推升增幅，如台積電4月營收成長44%，也是主要挹注來源。

此外，其他品項需求仍存在，包括電子零組件業生產指數年增18.51%，電腦、電子產品及光學製品業年增12.72%，機械設備業年增9.59%，化學原材料業年增6.51%等，多少都有助益。

值得注意的是，化學原材料業4月受惠於亞洲其他國家輕油裂解廠進入歲修旺季的轉單效應，表現較好，但王淑娟指出，台灣廠商多在5月進入歲修期，到時增幅可能因此降低。

汽車及其零件業部分，進口車市占率擴大狀況仍存在，而部分車廠進行廠房設備更新，使轎車持續減產，導致下游相關零組件廠配合減產，汽車及其零件業生產指數年減6.04%，已連續3個月負成長。

展望未來，由於全球經濟復甦步調穩定，加上高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用擴展，有助提升電子零組件生產動能。

此外，王淑娟指出，國際油價走揚趨勢，會提升下游廠商備貨意願，帶動上游生產增加。

根據統計處針對製造業各業別調查，廠商依產值計算的動向指數皆在50以上，預期5月生產指數將較4月增加，不過，王淑娟表示，部分廠商因應5月歲修，以及迎接未來旺季而有事先備貨，4月存貨率較高，5月生產可能受市場情況影響，因此統計處保守估計5月製造業生產指數年增約3%。（編輯：林淑媛）1070523

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