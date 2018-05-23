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清明連假影響 5大行庫新增房貸月減逾百億

發稿時間：2018/05/23 17:59

最新更新：2018/05/23 17:59

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（中央社記者邱柏勝台北23日電）央行公布4月五大行庫新承做房貸新台幣340.98億元，月減104.38億元，主因時值清明連假，工作天數較少，導致移轉棟數下滑所致。

近年民營銀行積極搶攻房貸市場，中國信託商業銀行更獲選辦理公教人員「築巢優利貸」，利率最低1.56%起，搶食不少傳統行庫房貸業務，但台銀、土銀、合庫銀、華銀與一銀五大行庫，整體房貸市占率仍約4成，承做金額與利率變動情況，至今仍被視為房市景氣風向球。

根據央行統計，4月新承做房貸金額340.98億元，月減104.38億元。央行經濟研究處副處長吳懿娟表示，4月適逢清明連假，工作天數較3月少，加上3月時有銀行新承做整批分戶貸款，基期較高，導致4月新承做房貸較3月明顯下滑。

另外，4月五大行庫新承做房貸利率1.629%，月增0.001個百分點，終止連2個月下滑。吳懿娟表示，4月行庫新承做低利率的青年安心成家貸款比重略為降低，導致整體新承做房貸利率微幅上揚。根據央行統計，4月新承做青安貸款金額為57億元，占整體新承做房貸的16.8%，較3月的75.4億元、16.9%下滑。

今年前4月六都移轉棟數，較去年同期增5.8%。央行官員指出，從移轉棟數觀察，房市交投確有較去年緩步回升；此外根據信義房價指數，4月雙北房價年增率都呈小幅成長，記者提問，是否代表房市谷底翻揚，且有投資客開始進場？對此吳懿娟表示，目前房市仍以自住需求為主，且影響房價最主要的因素是持有稅與交易稅，因此投資客進場意願不高，但各機關仍會密切關注房價走勢。（編輯：趙蔚蘭）1070523

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