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台股萬點滿週年 財富效應帶動內需熱

發稿時間：2018/05/23 19:10

最新更新：2018/05/23 19:10

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（中央社記者廖禹揚台北23日電）台股上萬點滿週年，經濟部指出，股市熱絡帶來財富效應，進口車銷量好，成為綜合商品零售業外帶動零售業表現最大推手，今年前4月零售業營業額年增4.5%，是6年來同期最大增幅。

經濟部統計處今天公布4月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中零售業4月營業額3401億元，年增3.6%，統計處副處長王淑娟指出，1到4月零售業累計營業額較去年同期增加4.5%，是民國101年以來最大增幅；而今年前4月消費者物價指數（CPI）年增1.65%，簡單扣除CPI影響後，仍有約3%的實質成長。

王淑娟表示，除占比最高的綜合商品零售業外，汽機車零售業貢獻最多，1到4月汽車掛牌數年增4.9%，其中又以進口車年增14%，成長幅度更大，但國產車也因此受到排擠，掛牌數年減1.3%。

油價續漲卻未澆熄汽機車買氣，王淑娟解釋，台股從去年5月站上萬點大關，今年1到4月股市日均交易值較去年同期增加45.8%，帶來財富效應，推升進口車買氣。

貢獻第二、第三大業別則分別為資通訊及家電設備業，以及燃料零售業，資通訊及家電設備業是因為去年暖冬導致基期較低，今年沒有暖冬效應，且1到4月3C新品與手機銷售不錯，累計營收較去年同期增加95億元，年增8.6%。

燃料零售業1到4月銷售額則較去年同期增加61億元，年增7.9%，主要受惠於油價上漲，加上清明連假出遊潮挹注，價量齊揚。

批發業與餐飲業1到4月累計營業額也都創歷年同期新高，其中批發業4月營業額8080億元，雖逢汽機車新舊車款交替，下單觀望抵消部分增幅，仍年增2.8%；餐飲業則受惠於母親節檔期與夏季消暑商品買氣上升，4月營業額374億元，年增4.2%。

王淑娟看好今年下半年內需消費表現應會持續走揚，但去年下半年因觀光客來台人數回升等因素，內需表現已開始回溫，基期較高，因此下半年增幅可能會稍微收斂。（編輯：楊凱翔）1070523

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