/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟
>rss

陳美伶下周訪歐盟 爭取GDPR適足性認定

發稿時間：2018/05/23 19:12

最新更新：2018/05/23 19:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北23日電）歐盟通用資料保護規則（GDPR）將於25日正式實施，國發會主委陳美伶下周將訪歐盟，表達台灣取得適足性認定的意願，並展現台灣對於保護個人資料的積極態度。

歐盟2016年立法通過GDPR（European Union General Data Protection Regulation），基於對人權、個資保護的精神，要求在資訊傳輸的過程中，不能違反個資保護、侵犯人權；規則重點除了擴大個資的認定範疇，個資跨境傳輸須符合規範，企業須設置專職個資保護長以及國家要設個資獨立機關。

GDPR規定個資若要合法跨境傳輸，該國應取得適足性認定（adequacy decision），或是由企業自主採行符合規範的適當保護措施，如與當地企業簽標準個資保護契約條款等作法；由於GDPR訂出高額罰鍰，最高將處以2000萬歐元或全球營業總額4%的行政罰鍰，各國均嚴陣以待。

國發會今天特別向媒體說明GDPR上路後，對台灣企業的影響以及政府當前因應措施，陳美伶表示：「要警覺，但不要過度緊張。」

陳美伶說明，台灣受GDPR實施影響最大的前3個產業依序是金融業、電子商務以及航空公司，因業務都涉及資料跨境傳輸，尤其8大公股行庫在歐盟境內都設有分行，一定會受影響，不過金管會已協助銀行找來專業顧問或是法律、會計事務所來建置法遵相關規範，並設置個人資料保護長，很快就能以簽訂標準個資保護契約條款的方式，達到GDPR的規定。

陳美伶表示，經評估後影響較大的產業，其目的事業主管機關都已經協助企業做好準備，可以先採行適當保護措施，衝擊有限；至於政府面，她下周就會動身拜訪歐盟執委會GDPR的主政官員，表達台灣取得適足性認定的意願，並了解相關程序，更重要的是，她將表達台灣對於與歐盟同步保護個資的支持。

台灣要取得歐盟適足性認定，須由政府與歐盟洽談、取得承認，陳美伶說明，國發會會先統合跨部會意見、盤點GDPR與台灣個資法的差異，檢視需要改進之處後，再來逐步推進。

在取得適足性認定之前，台灣正努力申請加入亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）的跨境隱私保護體系（CBPR），陳美伶表示，本周已接獲通知，台灣通過第一階段審查，國發會新聞稿也指出，若成功加入CBPR，可望協助台灣企業逐步建構個資保護制度，降低受國際個資保護規定要求的衝擊。（編輯：鄭雪文）1070523

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP