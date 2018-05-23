陳美伶下周訪歐盟 爭取GDPR適足性認定

（中央社記者潘姿羽台北23日電）歐盟通用資料保護規則（GDPR）將於25日正式實施，國發會主委陳美伶下周將訪歐盟，表達台灣取得適足性認定的意願，並展現台灣對於保護個人資料的積極態度。



歐盟2016年立法通過GDPR（European Union General Data Protection Regulation），基於對人權、個資保護的精神，要求在資訊傳輸的過程中，不能違反個資保護、侵犯人權；規則重點除了擴大個資的認定範疇，個資跨境傳輸須符合規範，企業須設置專職個資保護長以及國家要設個資獨立機關。



GDPR規定個資若要合法跨境傳輸，該國應取得適足性認定（adequacy decision），或是由企業自主採行符合規範的適當保護措施，如與當地企業簽標準個資保護契約條款等作法；由於GDPR訂出高額罰鍰，最高將處以2000萬歐元或全球營業總額4%的行政罰鍰，各國均嚴陣以待。



國發會今天特別向媒體說明GDPR上路後，對台灣企業的影響以及政府當前因應措施，陳美伶表示：「要警覺，但不要過度緊張。」



陳美伶說明，台灣受GDPR實施影響最大的前3個產業依序是金融業、電子商務以及航空公司，因業務都涉及資料跨境傳輸，尤其8大公股行庫在歐盟境內都設有分行，一定會受影響，不過金管會已協助銀行找來專業顧問或是法律、會計事務所來建置法遵相關規範，並設置個人資料保護長，很快就能以簽訂標準個資保護契約條款的方式，達到GDPR的規定。



陳美伶表示，經評估後影響較大的產業，其目的事業主管機關都已經協助企業做好準備，可以先採行適當保護措施，衝擊有限；至於政府面，她下周就會動身拜訪歐盟執委會GDPR的主政官員，表達台灣取得適足性認定的意願，並了解相關程序，更重要的是，她將表達台灣對於與歐盟同步保護個資的支持。



台灣要取得歐盟適足性認定，須由政府與歐盟洽談、取得承認，陳美伶說明，國發會會先統合跨部會意見、盤點GDPR與台灣個資法的差異，檢視需要改進之處後，再來逐步推進。



在取得適足性認定之前，台灣正努力申請加入亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）的跨境隱私保護體系（CBPR），陳美伶表示，本周已接獲通知，台灣通過第一階段審查，國發會新聞稿也指出，若成功加入CBPR，可望協助台灣企業逐步建構個資保護制度，降低受國際個資保護規定要求的衝擊。（編輯：鄭雪文）1070523