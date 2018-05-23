APEC貿易部長會議 鄧振中率團出席

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）APEC貿易部長會議將於25日到26日在巴布亞紐幾內亞舉行。行政院經貿談判辦公室表示，政務委員鄧振中今天率團出發前往巴紐參加會議；會議討論主題包括多邊貿易體系等。



經貿辦晚間發布新聞稿指出，兼任經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中率團出發前往巴紐首都莫士比港出席亞太經濟合作會（APEC）貿易部長會議，與其他APEC會員體的貿易部長針對亞太區域經貿議題交換意見。



經貿辦表示，APEC貿易部長會議討論的主題，包括支持多邊貿易體系、在數位時代下強化亞太區域永續及包容性成長、利用資通訊技術強化微型與中小型企業的市場機會、深化區域經濟整合與連結性，以及探討2020年後APEC願景。



另外，世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）也將受邀與會，將和與會官員針對當前國際經貿情勢發展，以及去年WTO第11屆部長會議後各項議題的進展交換意見。



經貿辦表示，今年APEC年會由巴布亞紐幾內亞主辦，大會主題為「掌握包容性機會，擁抱數位未來」，優先推動3大重點工作領域分別為「增進連結性，深化區域經濟整合」、「促進永續及包容性成長」、「透過結構改革，強化包容性成長」。



經貿辦指出，貿易部長相關系列會議19日起展開，包括貿易暨投資委員會於19日至20日召開，資深官員會議23日至24日召開。另外，21日召開「APEC願景小組」的首次會議，由各會員推薦一名代表協助勾勒2020年以後的APEC願景，台灣由台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長林之晨代表。（編輯：李淑華）1070523