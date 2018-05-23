中科二林園區環評過關 可增2.5萬就業人口

（中央社記者吳欣紜台北23日電）歷經10年爭議，中部科學工業園區二林園區開發案今天在環保署環評大會通過審查，根據科技部中科管理局預估，可引進就業人口約2.5萬人、增加當地就業機會。



行政院環境保護署在民國98年有條件通過中部科學工業園區第四期（二林園區）環評，卻遭當地居民打官司反對，台北高等行政法院在民國102年以不當開發國土等理由，認定開發案違法，撤銷該案開發許可，中科四期開發單位也在民國103年同意辦理二階環評，並送環保署專案小組審查。



開發單位在今年2月專案小組審查會議上承諾優先推動水再生利用，並要求廠商自有柴油運輸車輛都須符合4期以上排放標準、園區運輸車輛使用電動車等，獲得環評委員支持通過初審，只要再經環評大會確認通過，二林園區即可開發。



行政院環境保護署今天舉行環境影響評估審查委員會第331次會議，會中第三案即討論中科四期二階環評結論，彰化縣長魏明谷更特別到會指出，地方居民對這案子殷切期盼許久，盼環評委員能支持讓此案通過，帶動地方發展。



但因環保團體擔心敬鵬工業區大火事件重演，希望園區應有自己消防救災能力，環評委員最後決議，要求開發單位納入本案科學園區消防應變區域聯防之整備建置規劃，並定期共同辦理教育訓練及演練。



此外，環評大會也要求應設立環境保護監督小組監督環境評估報告書及審查結論中有關廢（污）水全數再生利用及環境監測議題之執行情形，成員總數不得少於15名，其中專家學者、民間團體及當地居民代表不得少於1/3等，全案通過環評審查。



根據中科局規劃，二林園區將轉型引進低用水、低排放產業，可用面積約342公頃，預估能引進2.5萬個就業人口、增加當地就業機會吸引地方子弟返鄉。（編輯：李錫璋）1070523