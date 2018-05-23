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BERI投資環境風險評估 台灣排名全球第4

發稿時間：2018/05/23 20:08

最新更新：2018/05/23 20:08

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（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部指出，根據美國商業環境風險評估公司今年首次評估報告，台灣投資環境風險評比排名全球第4，並建議投資人可長期投資股市，顯示看好台灣整體經濟環境。

經濟部投資業務處今天發布新聞稿表示，根據美國商業環境風險評估公司（BERI）2018年第1次的「投資環境風險評估報告」，臺灣投資環境風險評比（Profit Opportunity Recommendation；POR）總分68分，與上次分數相同，但排名較上次評估下降一名，列全球第4，在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、新加坡、德國。

單就亞洲地區來看，台灣排名第2，僅次於全球排名第2的新加坡，其他亞洲國家排名依序則是南韓、日本、中國大陸、印度、菲律賓、馬來西亞、越南、印尼及泰國。

經濟部官員指出，臺灣投資環境風險在本次評比列為1B等級，對於投資人的建議是可長期投資股市，顯示仍看好台灣整體經濟環境。但BERI預估，台灣在2019年及2023年得分都與今年持平，名次則分別降為全球第5與第6。

官員表示，政府仍持續致力改善投資環境，包括經濟部投資台灣事務所6月將正式啟動，擴大投資服務，投資相關法規鬆綁也從去年開始持續進行，以求從制度面完善投資環境。

BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，以評鑑各國投資環境優劣。

觀察台灣在各項排名，政治風險指標全球第13名、亞洲第6名，表現最差；BERI預測，台灣2019年政治風險排名第11、2023年排名第12，2028年則排名第11。

營運風險指標，台灣是全球第4名、亞洲第1名；在匯兌風險指標則是全球第1名，表現都不錯。不過，根據BERI預估，台灣在這兩大項指標2019年與2023年排名都有下降可能，值得注意。（編輯：鄭雪文）1070523

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