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Fed願讓通膨適度高於目標 美股止跌

發稿時間：2018/05/24 06:00

最新更新：2018/05/24 06:00

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布會議紀錄指出，可能願意讓通膨稍微高一點，華爾街股巿今天收盤由黑翻紅。

法新社報導，美股今天大部分時間走跌，Fed公布會議紀錄後，主要指數由黑翻紅。

奇異公司（General Electric）執行長佛蘭納瑞（John Flannery）據報預測旗下電力事業沒有成長，投資人對股息產生質疑，公司股價創近10年最大跌幅，對道瓊工業指數形成沉重壓力。

美國總統川普不滿意與中國的貿易談判，並懷疑與北韓下個月的高峰會能否往下走，地緣政治情勢和貿易戰隱憂導致股巿低迷。

不過美股尾盤逆勢反轉，道瓊工業指數漲52.40點或0.21%，收在24886.81點。標準普爾指數漲8.85點或0.32%，收2733.29點。那斯達克指數漲47.50點或0.64%，以7425.96點作收。

投資人預期通膨持續走揚，可能促使Fed加速預期的升息腳步，2月以來一再神經緊繃。不過Fed暗示今年第2次升息很可能在下個月，且只要通膨漲勢僅是「暫時性的」，可能讓通膨「適度」高於2%的目標。

塔橋夥伴人公司（Tower Bridge Associates）的歐格（Maris Ogg）告訴法新社，Fed會議紀錄在貨幣政策走向方面給巿場些許確定性。

她說：「這份報告公布之後通常讓人得以喘口氣。大部分人現在確認今年可能升息3次，這可能消除了不確定性。」

奇異公司股價暴跌7.26%，以14.18美元作收，創自2009年以來新低。（譯者：何宏儒）1070524

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