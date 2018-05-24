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宏碁頂級電競機Predator X 效能直逼工作站

發稿時間：2018/05/24 07:40

最新更新：2018/05/24 07:54

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電腦品牌廠宏碁23日在紐約林肯中心舉辦全球記者會，發表返校季新產品，董事長陳俊聖預告，宏碁將推出搭載多個Xeon伺服器處理器、效能直逼工作站的電競桌機Predator X。中央社記者吳家豪紐約攝 107年5月23日電腦品牌廠宏碁23日在紐約林肯中心舉辦全球記者會，發表返校季新產品，董事長陳俊聖預告，宏碁將推出搭載多個Xeon伺服器處理器、效能直逼工作站的電競桌機Predator X。中央社記者吳家豪紐約攝 107年5月23日

（中央社記者吳家豪紐約23日電）電腦品牌廠宏碁今天在紐約舉辦全球記者會，董事長陳俊聖預告，今年下半年將攜手英特爾，首度推出搭載多個Xeon伺服器處理器、效能直逼工作站的電競桌機Predator X。

宏碁今天以next@acer為主題，在紐約林肯中心舉辦全球記者會，發表電競筆電、電競桌機、電競周邊、Nitro系列桌機與顯示器、輕薄筆電、Chromebook商務筆電等6大系列新產品。

在記者會尾聲，陳俊聖宣布，宏碁將推出Predator X電競機種，相較於以往電競機種頂多搭載多個顯示卡，Predator X將配備多個英特爾Xeon伺服器處理器，效能直逼工作站，設計理念是讓使用者「統治電競世界」。

陳俊聖表示，Predator X是一個新概念，宏碁為此與英特爾討論已久並攜手合作，預計今年下半年正式亮相，以伺服器等級效能的電競桌機形式推出。

他強調，宏碁電競今年最重要的事情，是在美國市場登上第一名，目前宏碁在美國市場排名第二，內部上下都努力往第一名衝刺。

談到接任宏碁董事長將近一年，陳俊聖坦言，時間過得很快，但宏碁「也沒有饒過歲月」，除了本業持續精進，新事業也將透過上市或上櫃流程自我檢視，希望在自我優化的過程中，推動宏碁成為旗下擁有多個上市公司的集團。（編輯：楊玫寧）1070524

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