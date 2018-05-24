宏碁6大系列新品齊發 搶攻返校季商機

（中央社記者吳家豪紐約23日電）電腦大廠宏碁今天在紐約舉辦全球記者會，發表電競筆電、電競桌機、電競周邊、Nitro系列桌機與顯示器、輕薄筆電、Chromebook商務筆電等6大系列新品，搶攻返校季商機。



宏碁今天以next@acer為主題，在紐約林肯中心舉辦全球記者會，開場以巨型螢幕播放影片並搭配弦樂，營造滿滿藝術風。



宏碁董事長陳俊聖於記者會開場致詞表示，宏碁設計強調每個細節，宏碁DNA更包含創新元素，已在產品、包裝等類別贏得多項國際設計獎，包括被譽為「設計界奧斯卡」的德國iF設計大獎。



陳俊聖指出，宏碁子公司宏星技術（StarVR）積極拓展虛擬實境（VR）事業，在杜拜打造室內VR樂園，且宏星技術已在台灣興櫃交易，是全球唯一在公開市場交易的虛擬實境公司。



陳俊聖對於宏碁近年表現也引以為傲，例如宏碁Chromebook自2012年以來已出貨超過1000萬台；宏碁輕薄筆電今年第1季出貨量年增45%，優於市場平均水準；宏碁電競產品今年第1季出貨量年增率高達94%。



他更預告，宏碁計劃推出Predator X電競桌機，以「統治電競世界」為設計理念，將搭載多個英特爾Xeon處理器，把工作站效能整合到電競機種上。



宏碁今天推出兩款全新Predator Helios電競筆電，包含搭載第8代Intel Core i9+ 處理器的Predator Helios 500，以及規格升級的Predator Helios 300特別版。兩款電競筆電都支援VR技術，並具備先進的散熱技術以及快速連網功能。



宏碁也宣布推出全新Predator Orion 5000系列電競桌機，機殼設計可供未來擴充；同時發表中階Predator Orion 3000系列電競桌機，並擴編Predator系列周邊配備產品，包括電競滑鼠、電競專用椅、行李箱、鍵盤、耳機。



此外，宏碁發表全新Nitro 50系列桌機及Nitro VG0、RG0系列顯示器，進一步擴大旗下Nitro系列產品陣容。另發表重量小於1公斤的15吋Swift 5筆電，並為商務市場推出Chromebook Spin 13、Chromebook 13兩款13吋的高規格Chromebook筆電。（編輯：黃國倫）1070524