5月台股強 中小型股基金平均漲幅達10%

（中央社記者田裕斌台北24日電）台股5月以來表現相對強勢，投信統計，其中以中小型股基金最具爆發力，平均漲幅達10.03%，整體台股基金平均漲幅也有7.71%。



此外，受惠於MSCI下週將正式納入中國大陸A股，大中華股票基金和中國股票基金表現也不遑多讓，漲幅分別有5.61%和4.65%。



摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，5月中以來美元和美債殖利率聯袂強彈，對不少新興市場股市帶來嚴峻考驗，但台股和陸股卻無懼外界逆風，尤其是台灣最新4月出口維持10%的雙位數年增率，若排除春節因素，已連續18個月成長，並推升今年前4個月出口規模改寫歷年同期最高紀錄，搭配美國龍頭科技股首季財報和展望均優於預期，股價攀歷史新高之餘，也激勵台灣相關供應鏈買盤強勁，同步反映至台股基金績效上。



摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得指出，MSCI明晟6月1日將正式把A股納入MSCI指數（明晟指數），上週公布的半年度調整中，已先行雙雙上調陸股在MSCI新興市場指數與MSCI新興亞洲指數的權重，受惠於A股納摩題材持續發酵，陸股5月來強勢向上攻堅，累計漲幅逾3%。



應迦得指出，由於A股將在8月底啟動第二階段入摩，納入比例同為2.5%，意即，到了今年8月31日第二階段調整後，整體納入MSCI新興市場指數比例將上調至5%，預估陸股今年潛在流入規模約達150至200億美元，加上爭取今年底前上路的「滬倫通」，種種資本開放題材都讓現階段陸股深具投資價值。（編輯：郭萍英）1070524