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中國計畫性入股及併購企業 德智庫籲政府干預

發稿時間：2018/05/24 09:33

最新更新：2018/05/24 09:33

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（中央社記者林育立柏林23日專電）德國智庫在總理梅克爾訪問中國前夕警告，中國企業在「中國製造2025」的指引下，有計畫性的入股和併購德國企業，呼籲政府干預。

博德曼基金會（Bertelsmann-Stiftung）調查過去4年來，中資入股超過10%的175件投資案後發現，2/3屬「中國製造2025」的十大重點領域，尤其新能源汽車、電力裝備、生物醫藥、高端數控機床和機器人等德國企業技術領先的行業。

基金會的中國專家容布魯特（Cora Jungbluth）表示，一般來說，中國的投資人追求長遠的利益，中資能創造就業，並對打開中國市場有助益。

可是另一方面，中國政府為了保護自己的產業，在許多領域限制外資，造成不公平的競爭，而且政府在入股的過程中到底扮演什麼角色，外人難以一探究竟。

德國商業銀行（Commertzbank）首席經濟學家克雷默（Joerg Kraemer）也發現，中國企業在入股和併購德國企業時，經常開出比市場行情還高的價格，而且對敏感的領域特別感興趣，例如電力基礎設施。

去年起，德國才針對來自歐盟以外的投資實施新規定，只要持股超過25%，而且觸及公共秩序和國家安全，例如能源、通訊、交通、金融等產業，政府就有權審查。容布魯特和克雷默建議將規定改成10%，以提高投資門檻。

梅克爾24日訪問北京，會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強，這是她擔任總理以來第11度訪問中國。（編輯：陳俊碩）1070524

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