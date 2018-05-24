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油價連3漲 下週汽柴油恐漲0.5元

發稿時間：2018/05/24 11:31

最新更新：2018/05/24 11:58

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依中油浮動油價機制計算，28日起汽柴油價每公升恐各調漲新台幣0.5元。（中央社檔案照片）依中油浮動油價機制計算，28日起汽柴油價每公升恐各調漲新台幣0.5元。（中央社檔案照片）

（中央社記者林孟汝台北24日電）油價恐連3漲，依中油浮動油價機制計算，28日起汽柴油價每公升恐各調漲新台幣0.5元，但以油價平穩機制平抑部分增幅後，中油估吸收0.1元，95無鉛汽油預估來到每公升30.9元。

依浮動油價調整機制作業原則，28日起的汽、柴油價格每公升約各調漲0.5元，但依5月11日實施的油價平穩機制，中油將每公升吸收0.1元，預估下週汽、柴油每公升各調漲0.4元，這也是緩漲機制公布後第3次由油商吸收。

如依預估調整後的中油參考零售價格，92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升27.5元，實際調整幅度中油將於27日中午12時公布。

美中貿易爭端降溫、委內瑞拉政經情勢動盪致原油產量持續下降，國際油價本週漲跌互見，累算至23日的油價指標7D3B週均價為77.51美元，較上週76.54上漲0.97美元。新台幣兌美元匯率29.958元則較上週貶值0.098元。

依經濟部公布的油價平穩機制，以95無鉛汽油每公升零售價為標準，每公升30元至32.4元間，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%；每公升32.5元至34.9元間，上漲時中油吸收50%漲幅，下跌時中油回收50%。(編輯：陳永昌)1070524

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