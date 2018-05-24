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國發會：調高基本工資有助改善低薪

發稿時間：2018/05/24 11:54

最新更新：2018/05/24 11:54

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（中央社記者蔡怡杼台北24日電）國家發展委員會副主委邱俊榮強調，有4分之1到3分之1企業的薪資水準參考基本工資，因此，調高基本工資對於改善低薪會有明顯的成效。

為解決低薪問題，行政院日前端出長短期措施，短期措施包括公部門主動加薪、薪資列入政府採購及頒發獎項的加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化與提高時薪；長期措施包括增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質、縮小學用落差等。

邱俊榮今天出席台灣經濟研究院舉辦的「2018年亞洲政經景氣展望研討會」。對於調高基本工資以解決低薪問題，邱俊榮指出，雖然從資料來看，企業調薪的主要參考依據是看市場同業之間的狀況，但資料也顯示，有4分之1到3分之1企業的調薪考量，包含基本工資。

他說，調高基本工資某種程度上可以讓企業將營運的成果與勞工分享，因此，調高基本工資對於解決低薪問題有正面的幫助，同時，也符合勞工的期待。

同時，邱俊榮強調，勞動市場不是完全競爭市場，即勞資力量不對等，因此，政府在不對等的市場中，協助勞工爭取合理的權益，「這是大家慢慢有共識的事情」。

另外，台灣經濟研究院院長林建甫也指出，低薪是全世界的問題，全世界的年輕人都有這樣的問題。

林建甫表示，台灣過去幾年期待企業能夠自動自發調薪，因此，較少推動調整基本工資，但過去期待企業自動自發調薪的作法，沒有引起太多的進步，也因此，政府現在透過調高基本工資解決低薪問題，「這是很好的方向，我們可以試試看」。

同時，林建甫也指出，解決低薪問題，除了調高基本工資外，更重要的是，產業結構應往高附加價值發展，如此一來，整體報酬就可以提高，低薪的問題也就可以迎刃而解。(編輯：陳永昌)1070524

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