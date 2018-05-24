台股重回10900點 次族群先表態

台北股市24日開高走高，收盤漲50.75點，為10936.93點，漲幅0.47%，成交金額新台幣1264.6億元。加權指數開盤為10910.61點，盤中最高10942.64點，最低10883.52點。中央社記者董俊志攝 107年5月24日

（中央社記者田裕斌台北24日電）台股今天在亞股中獨強，指數開高走高，收在相對高點，重新站回10900點之上，包括遊戲、光學、被動元件、生技等族群都有率先表態意味，指數伺機再攻11000點。



加權股價指數終場上漲50.75點、漲幅0.47%、收在10936.93點、成交值新台幣1264.60億元，站上5日線10911點及10日線10897點，股王大立光重回4000元大關，台積電、鴻海也都力挺收紅。



電子權值股力撐盤勢，次族群則群雄並起，其中以光學股表現最為凸出，玉晶光一馬當先創8個月來新高價，激勵新鉅科、先進光強拉漲停，亞光大漲；遊戲股則由大宇資帶頭，辣椒、力新大漲，被動元件買盤則轉向電感，奇力新、美磊點亮紅燈。



分析師表示，台股率先站上短期均線，技術面轉強，不過由於國際股市稍嫌動盪，若外資尚未站回買方，指數恐仍在10800點至11000點之間震盪，要突破11000點，還是需要外資歸隊。



法人指出，上市櫃公司近期進入股東會旺季，將對下半年電子業產業景氣有進一步揭露，由於指數上檔仍有壓，個股表現空間可望較指數寬廣。（編輯：黃國倫）1070524