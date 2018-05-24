/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統測大創國巨和沛科技
>rss

台股重回10900點 次族群先表態

發稿時間：2018/05/24 14:16

最新更新：2018/05/24 14:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北股市24日開高走高，收盤漲50.75點，為10936.93點，漲幅0.47%，成交金額新台幣1264.6億元。加權指數開盤為10910.61點，盤中最高10942.64點，最低10883.52點。中央社記者董俊志攝　107年5月24日台北股市24日開高走高，收盤漲50.75點，為10936.93點，漲幅0.47%，成交金額新台幣1264.6億元。加權指數開盤為10910.61點，盤中最高10942.64點，最低10883.52點。中央社記者董俊志攝　107年5月24日

（中央社記者田裕斌台北24日電）台股今天在亞股中獨強，指數開高走高，收在相對高點，重新站回10900點之上，包括遊戲、光學、被動元件、生技等族群都有率先表態意味，指數伺機再攻11000點。

加權股價指數終場上漲50.75點、漲幅0.47%、收在10936.93點、成交值新台幣1264.60億元，站上5日線10911點及10日線10897點，股王大立光重回4000元大關，台積電、鴻海也都力挺收紅。

電子權值股力撐盤勢，次族群則群雄並起，其中以光學股表現最為凸出，玉晶光一馬當先創8個月來新高價，激勵新鉅科、先進光強拉漲停，亞光大漲；遊戲股則由大宇資帶頭，辣椒、力新大漲，被動元件買盤則轉向電感，奇力新、美磊點亮紅燈。

分析師表示，台股率先站上短期均線，技術面轉強，不過由於國際股市稍嫌動盪，若外資尚未站回買方，指數恐仍在10800點至11000點之間震盪，要突破11000點，還是需要外資歸隊。

法人指出，上市櫃公司近期進入股東會旺季，將對下半年電子業產業景氣有進一步揭露，由於指數上檔仍有壓，個股表現空間可望較指數寬廣。（編輯：黃國倫）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP