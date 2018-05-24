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大愛智子之心下架 NCC：內控及節目審核不完備

發稿時間：2018/05/24 14:18

最新更新：2018/05/24 14:57

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大愛新戲「智子之心」突然下架，NCC指出，顯然大愛電視台對內控管制機制及節目審核流程不夠完備。（檔案照片／大愛電視台提供）大愛新戲「智子之心」突然下架，NCC指出，顯然大愛電視台對內控管制機制及節目審核流程不夠完備。（檔案照片／大愛電視台提供）

（中央社記者朱則瑋台北24日電）大愛新戲「智子之心」突然下架，NCC今天指出，收視中斷使消費者權益受損、製作者創作自由受到遏阻，顯然大愛電視台對內控管制機制及節目審核流程不夠完備。

大愛電視台10日推出根據91歲慈濟志工林智惠真實故事改編的新戲「智子之心」，原訂35集的戲劇，未料播出2集後決定下架，外傳因部分內容遭批美化日軍侵略，遭到大陸網友抨擊引起熱議，更有媒體報導指國台辦關切此事。對此大愛回應無「政治介入」因素，如今原時段節目已改由另一部戲「由你陪伴」接檔。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天透過新聞稿指出，將找大愛電視台到會陳述，說明大愛電視台未能落實內控編審機制，以及是否維持獨立自主維運等，瞭解為何營運不當以致有損害視聽眾權益情事。

NCC表示，台灣是民主自由的國家，NCC對於業者節目排播以及文創表意自由，一向都是高度尊重；大愛電視台先透過內部控管機制、戲劇品管及編審機制、節目製作自律規範及節目部作業機制等，宣稱完成「智子之心」戲劇節目拍攝，並於5月9日召開上檔記者會宣傳，確認上檔播出在先。

NCC指出，智子之心只播出兩集，大愛電視台卻又以部分畫面有引起誤解及爭議之虞，突然停播，造成觀眾收視中斷，也使製作者及相關從業人員創作自由受到遏阻，顯見大愛電視台對於內部控管機制及節目審核流程有不夠完備之處，希望大愛可以好好說明清楚。

NCC重申，電視業者製播節目應回歸廣電專業營運自主精神、包容多元文化，同時落實自律與內控機制，以善盡媒體責任、維護公眾閱聽利益。（編輯：張均懋）1070524

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