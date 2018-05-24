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高鐵估今年載運旅客6227萬人次 年增2.81%

發稿時間：2018/05/24 16:56

最新更新：2018/05/24 16:56

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（中央社記者韋樞台北24日電）台灣高鐵公司去年載運旅客人數達6057萬人次，年增7.03%，今年估將成長到6227萬人次，年增2.81%，成長幅度較去年縮減。

台灣高鐵去年繳出每股稅後盈餘(EPS) 0.95元的亮麗成績單，每股配發現金股利0.75元，配發比例達79%，獲得投資人在股東會中的稱讚及肯定。

不過股東對於高鐵票務收入占營收絕大部分，業外收入卻很少，認為應該要在業外收入方面多加努力。高鐵董事長江耀宗回應表示，高鐵的票務收入占97%，但日本JR等只占70%，表示業外收入較多，這確實是高鐵後續要轉投資努力方向。

高鐵公司統計，去年載運旅客人數約6057萬人次，年增7.03%，但預估今年僅6227萬人次，年增幅度縮到2.81%。

高鐵公司公共事務室協理暨代理發言人鄒衡蕪告訴中央社記者，2017年載客量成長7.03%，主要是近兩年高鐵財務改革方案降價、新增車站啟用、車站周邊舉辦台灣燈會、世大運大型賽事、車站附近大型演唱會等因素，帶動這兩年度的高鐵運量年增率較當初預期為高。

她說，高鐵降價與新站啟用均屬短期因素，效應還是會逐年降低，節慶展演也是一年一次的活動，高鐵預估2018年度運量目標時還是穩健為宜，不考慮短期因素或一次性因素的影響。2018年預估量6227萬人次，總人次仍成長170萬人次，成長還算顯著。

投資人關心高鐵平均載客率65%，離峰載客率還有很大的成長空間，投資人認為高鐵公司應考慮調降票價，董監事不拿酬勞，員工加薪，載客率自然會提高。

江耀宗指出，列車乘載率平均達65%，但離峰載客率有可能低到45%，高峰卻到達90%至100%多，這是需要處理的重大課題，目前透過行銷方式調整，並有搭配指定車次優惠方式等提高載客率。

鄒衡蕪指出，公司正在逐步將高鐵打造成智慧鐵路運輸服務系統，同時透過互聯網和大數據，了解客戶和營運需求，藉此維持競爭力；同時因應旅客成長、尖峰旅運等狀況，並參酌假期和節慶等特性規劃適當停站方式和班次數，提供符合市場實際需求的運輸服務。

在業外收益部分，鄒衡蕪強調，高鐵會持續利用龐大旅客流的優勢條件發展商場、停車場、媒體廣告租賃等業務，擴大媒體市場區隔及原創性，持續開發零售商品和拓展販售通路等，以豐富旅客搭乘經驗和非票務收入。（編輯：張良知）1070524

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